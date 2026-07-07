السيدة فاطمة المعصومة تستضيف جثمان "سيد شهداء ايرران"/ بدء مراسم تشييع القائد الشهيد في مدينة قم

بدأت صباح اليوم الثلاثاء مراسم تشييع جثمان القائد الشهيد للثورة الإسلامية، في مدينة قم المقدسة بحضور حاشد من الشعب، وذلك بعد صلاة الجنازة التي أمها آية الله جوادي آملي في جامع جمكران الشريف.

بدأت مراسم تشييع جثمان القائد الشهيد للثورة الإسلامية، سماحة آية الله السيد علي الخامنئي قبل دقائق من الموعد الرسمي لبدء البرنامج، بحضور حاشد من ملايين المواطنين، انطلاقًا من الطرق المعلنة من جامع جمكران الشريف، مرورًا بشارع النبي الكريم (صلى الله عليه وسلم) وصولًا إلى مرقد السيدة المعصومة (صلى الله عليها وسلم).

كما أُقيمت صلاة الجنازة على جثمان قائد الثورة الشهيد وأسرته الكريمة، بإمامة آية الله جوادي آملي.

وقد أظهر الحضور الجماهيري الحاشد، مرة أخرى، ولاء الشعب الإيراني لمبادئ الثورة الإسلامية وشهداء درب الشرف والاستقلال.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، توافد حشد غفير من محبي هذا المجاهد الشهيد إلى مسجد جمكران المقدس وشارع الرسول الأعظم (ص) لتوديع جثمان رجل عظيم كرّس حياته لحماية الإسلام والثورة وشرف إيران الإسلامية.