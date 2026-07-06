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مقتدی الصدر: ارحب بزائري الإمام الحسين (ع) والوافدين للمشاركة في تشييع وتوديع "الولي الشهيد".

أكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في رسالة بمناسبة زيارة الأربعين، أن العراق حظي بشرف احتضان سبعة من الأئمة المعصومين (عليهم السلام)، واصفًا إياه بـ«الثقل الأكبر للعصمة» وقبلة طالبي العلم والشفاعة. كما رحّب بزائري الإمام الحسين (ع) والوافدين للمشاركة في تشييع وتوديع "الولي الشهيد".
رمز الخبر: ۷۲۹۴۴
تأريخ النشر: 06 July 2026

مقتدی الصدر: ارحب بزائري الإمام الحسين (ع) والوافدين للمشاركة في تشييع وتوديع

جاء في بيان زعيم التيار الصدري: لقد حبى الله تعالى العراق وشرّفه بوجود سبعة أئمة معصومين (عليهم السلام)، فكان العراق مثابةً للناس وأمناً لأحياء المؤمنين والمؤمنات ولأموات وشهداء المؤمنين والمؤمنات. فقد جعل الله تعالى عراقنا الحبيب عاصمةً وقبلةً يتوجه إليها كل من طلب العلم والشفاعة، ولله الحمد.

نعم، فالعراق هو الثقل الأكبر للعصمة الذي هدى الله تعالى إليه المؤمنين، وجعل أفئدةً من الناس تهوي إليه.

فأهلاً بضيوف وزوار أبي عبد الله الحسين (عليه السلام) في أربعينيته، وأهلاً وسهلاً بالوافدين الكرام إلى تشييع وتوديع الولي الشهيد، شهيد الجهاد والإباء، تغمده الله بواسع رحمته.

وأسأل الله أن يمنّ على الجميع بالسلامة والأمان، وأن يبعد عنهم الشرور.

كما أسأل الله تعالى أن لا يمني مرةً أخرى من زيارة الأربعين، كما حرمت من حضور كل التجمعات المليونية فيما سبق..

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