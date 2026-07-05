قرر محافظ المثنى مهند العتابي، يوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة يوم الأربعاء المقبل.

تعطيل الدوام الرسمي في 9 محافظات عراقية يوم الاربعاء للمشاركة في مراسم تشييع جثمان القائد الشهيد

ذكر بيان لمكتب المحافظ تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محافظ المثنى مهند العتابي قرر تعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء المقبل، لإفساح المجال أمام أبناء محافظة المثنى للمشاركة في تشييع الجثمان الطاهر لآية الله العظمى السيد الشهيد علي الخامنئي ".

كما أعلنت محافظة ميسان، يوم السبت، تعطيل الدوام يومي الأربعاء والخميس المقبلين بمناسبة تشييع قائد الثورة الشهيد السيد علي الخامنئي.

وذكر بيان للمحافظة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية في المحافظة باستثناء الامتحانات في المدارس والجامعات يومي الأربعاء والخميس؛ لإتاحة الفرصة أمام أبناء المحافظة للمشاركة في مراسم تشييع جثمان آية الله العظمى السيد الشهيد علي الحسيني الخامنئي (قدست روحه الطاهرة) وارتفاع درجات الحرارة".

وكانت محافظات بغداد والنجف وكربلاء وبابل وذي قار والبصرة وواسط قد أعلنت سابقاً تعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء أيضاً.