العميد موسوي: غضب الإيرانيين سيُصبّ على العدو

أكّد قائد القوات الجوية الفضائية للحرس الثوري الإيراني: أُعلن للشعب الإيراني النبيل أن تضحياتكم في القوات الجوية الفضائية ستُصبّ غضبكم على العدو نيابةً عنكم.

أصدر العميد سيد مجيد موسوي، قائد القوات الجوية الفضائية للحرس الثوري الإيراني، بيانًا عشية وداع وتشييع قائد الثورة الشهيد.

نص هذه الرسالة كالتالي:

"إذ نودع قائدنا الشهيد، قائد تلك الحقبة الفريدة، إلى مثواه الأخير بقلوب دامية حزينة، نعاهد ربه ألا نتوقف لحظة حتى تتحقق الأهداف السامية التي وضعها للمجتمع الإسلامي في قيادته النبيلة.

سيكون نهجنا هو نفسه الذي أعلنه قائد الثورة الاسلامية، آية الله السيد مجتبى الخامنئي: كل فرد من أبناء الوطن يُستشهد على يد العدو هو ضحية مستقلة تستحق الثأر.

إنّ الضربات القاسية والمفاجئة التي تلقاها العدو لا تنتهي، لأنّ طريق الصراع بين الحق والباطل لم ولن ينتهي، وأعلن للأمة الإيرانية النبيلة أن تضحياتكم في القوات الجوية قد صبّت، وستستمر في صبّ، غضبكم على العدو.