مراسم الوداع الرسمي بالقائد الشهيد لإيران.. أجواء مهيبة من الحزن والوفاء

انطلقت قبل قليل مراسم الوداع الرسمي بالقائد الشهيد لإيران، سماحة الإمام السيد علي الحسيني الخامنئي، قائد الثورة الإسلامية الشهيد، في مصلى الإمام الخميني بطهران، وسط حضور حشود غفيرة من محبيه وعشاقه الذين توافدوا لتوديع هذه الشخصية التاريخية.

مراسم الوداع بالجثمان الطاهر لسماحة آية الله العظمى الإمام السيد علي الحسيني الخامنئي، قائد الثورة الإسلامية الشهيد، بدأت قبل دقائق في مصلى الإمام الخميني بطهران، بمشاركة جماهير واسعة من أبناء الشعب الإيراني الذين حضروا لتوديع هذه القامة التاريخية.

ومنذ الساعات الأولى من فجر اليوم، اكتسى مصلى الإمام الخميني أجواءً مهيبة من الحزن والوفاء، حيث توافدت جموع المشيعين من مختلف المحافظات الإيرانية، وقد ارتسمت على وجوههم ملامح الأسى واغرورقت أعينهم بالدموع، للمشاركة في الوداع الأخير للقائد الشهيد.

ورفرفت رايات العزاء في أرجاء المصلى، وتعالت تلاوات القرآن الكريم ومراثي الوداع، فيما عكست حالة الانضباط والتنظيم العالية، إلى جانب الجهوزية الكاملة للأجهزة التنفيذية والإغاثية والأمنية والخدمية، مشهداً مهيباً يجسد التلاحم الوطني ووفاء الشعب الإيراني لقائده الشهيد.

كما استُكملت جميع الترتيبات اللازمة لضمان إقامة هذه المراسم التاريخية بأفضل صورة، بدءاً من تنظيم مسارات الدخول والخروج، ووصولاً إلى الانتشار الواسع للفرق الخدمية والطبية والإسعافية وتوفير مختلف التسهيلات، بما يتيح لملايين المشاركين حضور مراسم الوداع في أجواء آمنة ومنظمة.

وبات مصلى الإمام الخميني اليوم شاهداً على ملحمة استثنائية من الوفاء والمحبة، في وداع رجل سيبقى اسمه حاضراً في ذاكرة تاريخ إيران والعالم الإسلامي.

أفاد فريدريك بليتغن، مراسل شبكة CNN الموفد إلى طهران لتغطية مراسم تشييع القائد الشهيد للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بأنه «منذ الساعات الأولى من صباح السبت، توافد آلاف المعزّين إلى مصلّى الإمام الخميني (رض) للمشاركة في وداع آية الله السيد علي الحسيني الخامنئي، إلى جانب عدد من أفراد أسرته.

وأضاف مراسل CNN أن طهران تستعد لاستضافة واحدة من أكبر مراسم التشييع في تاريخ إيران المعاصر، مشيراً إلى أن مراسم الوداع والتشييع ستتواصل على مدى عدة أيام في مدن مختلفة من إيران والعراق، وسط توقعات بمشاركة ملايين الأشخاص فيها.

في هذه الأثناء.. مروحيات قيادة قوى الأمن الداخلي الإيرانية (فراجا) توثّق مشاهد الحضور المليوني للجماهير في مراسم وداع القائد الشهيد للثورة الإسلامية بمصلّى الإمام الخميني (رض) في طهران.

في هذه الأثناء.. مروحيات قيادة قوى الأمن الداخلي الإيرانية (فراجا) توثّق مشاهد الحضور المليوني للجماهير في مراسم وداع القائد الشهيد للثورة الإسلامية بمصلّى الإمام الخميني (رض) في طهران.