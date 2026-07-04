ترسيخ فكر المقاومة ومواجهة الهيمنة الخارجية هو أهم إرثٍ خلّفه الشهيد السيد الخامنئي

القسم الدولی لموقع "تابناك": عشية مراسم تشييع ووداع القائد الشهيد للثورة الإسلامية، صرّح المتحدث باسم مراسم التشييع قائلاً: «سيحضر عدد كبير من الشخصيات السياسية والثقافية والعلمية والدينية والأكاديمية والنخب الفكرية من مختلف أنحاء العالم إلى طهران لتقديم واجب العزاء وإلقاء النظرة الأخيرة على الجثمان الطاهر للقائد الشهيد للثورة الإسلامية. كما سيشارك مسؤولون رفيعو المستوى، ورؤساء دول، وممثلون عن حكومات ما يقارب أربعين دولة في هذه المراسم، تعبيراً عن احترامهم وتقديرهم للمقام السامي للقائد الشهيد للثورة الإسلامية. وقد جرى حتى الآن حفظ الجثمان الطاهر للقائد الشهيد للثورة الإسلامية وأفراد أسرته بمنتهى الاحترام والتكريم، مع الالتزام الكامل بالأحكام الشرعية والقوانين المرعية، ولم تُجرَ حتى الآن أي مراسم دفن أو مواراة للثرى».

وبهذه المناسبة، أجرينا حواراً مع طلال عتريسي، رئيس مركز الدراسات السياسية في الجامعة اللبنانية، حول أبعاد شخصيته، وخدماته الجليلة، وإرثه الفكري والسياسي، وفيما يلي نص الحوار:

ما الدور الذي أدّاه القائد الشهيد للثورة الإسلامية في تشكيل جبهة المقاومة وتحقيق انتصاراتها في المنطقة؟ وبرأيكم، ما أبرز الإجراءات أو الاستراتيجيات التي كان لها الأثر الأكبر في نجاحات جبهة المقاومة؟

اضطلع القائد الشهيد للثورة الإسلامية بدورٍ محوري في بلورة خطاب المقاومة، ودعم الشعوب الواقعة تحت الاحتلال، والتأكيد على وحدة الأمة الإسلامية، الأمر الذي أسهم بصورة أساسية في تأسيس جبهة المقاومة وترسيخها. وتمثّلت أبرز استراتيجياته في تحويل المقاومة من مجرد خيارٍ عسكري إلى فكرٍ وثقافةٍ شاملة، استطاعت أن تجمع مختلف الحركات والشعوب حول هدف مواجهة الاحتلال والهيمنة. كما أن دعمه المستمر لتعزيز قدرة الردع، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المجال الدفاعي، وتطوير التنسيق بين قوى المقاومة، يُعد من أهم العوامل التي أسهمت في تحقيق نجاحات هذه الجبهة في المنطقة.

من وجهة نظركم، ما أهم الإرث الفكري والسياسي والاستراتيجي الذي تركه القائد الشهيد للثورة الإسلامية للأمة الإسلامية؟ وما تأثير هذا الإرث في مستقبل العالم الإسلامي؟

يتمثل أهم الإرث الفكري والسياسي والاستراتيجي الذي خلّفه القائد الشهيد للثورة الإسلامية في ترسيخ فكر المقاومة، وتعزيز الاستقلال، ومواجهة الهيمنة الخارجية في العالم الإسلامي. فقد كان يؤمن بأن الشعوب الإسلامية قادرة، بالاعتماد على طاقاتها الذاتية، ووحدتها، وتمسكها بخيار المقاومة، على الدفاع عن حقوقها ومصالحها. ومن شأن هذا الإرث الفكري أن يبقى مصدر إلهام للحركات الإسلامية وحركات التحرر، وأن يسهم في تعزيز التقارب والتكامل بين شعوب الأمة الإسلامية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

بعد استشهاد القائد الشهيد للثورة الإسلامية، ما المسؤوليات الملقاة على عاتق الأمة الإسلامية وقوى المقاومة لمواصلة نهجه وتحقيق أهدافه ومبادئه؟

بعد استشهاد القائد الشهيد للثورة الإسلامية، تتمثل مسؤولية الأمة الإسلامية وقوى المقاومة في الحفاظ على وحدتها، ومواصلة نهج المقاومة، وتعزيز التماسك بين القوى المتحالفة، ونقل خبراته وأفكاره إلى الأجيال القادمة. كما يُعد تطوير القدرات العلمية والثقافية والاقتصادية والدفاعية، وتعزيز التنسيق بين قوى المقاومة، والحفاظ على مبدأ دعم الشعوب المستضعفة، من أبرز الواجبات اللازمة لمواصلة هذا المسار وتحقيق الأهداف التي أكد عليها.

في ظل غياب القائد الشهيد للثورة الإسلامية، كيف تقيّمون مستقبل جبهة المقاومة؟ وما العوامل والإمكانات التي يمكن أن تسهم في استمرار هذا المسار أو تعزيزه خلال السنوات المقبلة؟

إن استشهاد القادة، وإن كان يشكل خسارة كبيرة، إلا أنه لا يعني توقف هذا المسار؛ ذلك أن جبهة المقاومة تحولت خلال السنوات الماضية إلى بنيةٍ شبكية تقوم على المؤسسات، والخبرات المتراكمة، وتعدد القوى والكوادر. ومن هذا المنطلق، فإن استمرار خطاب المقاومة، وإعداد جيل جديد من القادة والكوادر السياسية، وتعزيز التعاون بين أطراف محور المقاومة، والاستفادة من الطاقات الشعبية، وتطوير القدرات الدفاعية والإعلامية، كلها عوامل يمكن أن تسهم في استمرار هذا النهج، بل وتعزيزه في السنوات المقبلة. كما أن مستقبل جبهة المقاومة، في هذا السياق، يرتبط بدرجة أكبر بمستوى الانسجام والتنسيق والالتزام بالأهداف المشتركة، أكثر من ارتباطه بشخص واحد