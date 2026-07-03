بدء وصول الوفود الرسمية من دول العالم لتقديم الاحترام لقائد الأمة الشهيد

انطلقت منذ قليل مراسم تقديم الاحترام من قبل الشخصيات الأجنبية لقائد الثورة الإسلامية الشهيد، آية الله العظمى الخامنئي (رضوان الله عليه)، في مصلى الإمام الخميني بطهران.

مراسم تقديم الاحترام للشخصيات الأجنبية، بمناسبة رحيل قائد الثورة الإسلامية الشهيد، قد بدأت منذ ساعات في مصلى الإمام الخميني بالعاصمة طهران.

وداع كبار قادة القوات المسلحة مع القائد العام الشهيد للقوات المسلحة

قام كل من اللواء الطيار علي عبد اللهي، قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي، واللواء أمير حاتمي، القائد العام للجيش الإيراني، والعميد أحمد رضا رادان، القائد العام للشرطة الإيرانية، والعميد مجيد ابن الرضا، القائم بأعمال وزير الدفاع، والأمير البحري حبيب الله سياري، رئيس هيئة الأركان ونائب التنسيق في الجيش، ومجموعة أخرى من القادة، في الساعات الأولى من اليوم، بتقديم الاحترام والوداع لجثمان القائد الشهيد، آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، في مصلى طهران.

وأكد كبار قادة القوات المسلحة، خلال هذه المراسم، على استمرار خريطة الطريق التي رسمها القائد الشهيد للقوات المسلحة في صناعات الدفاع.

الجهات التی حضرت المراسم:

تقديم وفد الإدارة العليا للمسلمين في جورجيا الاحترام لجثمان قائد الثورة الشهيد

حضور وفد من الأحزاب التركية في مصلى طهران للمشاركة في مراسم تقديم الاحترام لجثمان قائد الثورة الشهيد

تقديم وفد من علماء روسيا الاحترام لجثمان قائد الثورة الشهيد

حضور وفد من القادة الهندوس، وشيعة تايلاند، وألمانيا في مصلى طهران لتقديم الاحترام لجثمان قائد الثورة الشهيد

نزار آميدي، رئيس الجمهورية العراقية، يصل إلى طهران للمشاركة في مراسم تقديم الاحترام لجثمان قائد الثورة الشهيد

تقديم وفد من علماء فلسطين الاحترام لجثمان قائد الثورة الشهيد

حضور وفد من "الشعبية" الفلسطينية لتقديم الاحترام لجثمان قائد الثورة الشهيد

حضور وفد من ممثلي الأحزاب الوطنية اللبنانية في مصلى طهران لتقديم الاحترام لجثمان قائد الثورة الشهيد

تقديم وفد من شيوخ وعشائر وأحزاب كرد إقليم كردستان وأعضاء البرلمان العراقي الاحترام لجثمان قائد الثورة الشهيد

حضور عائلة الشهيد السيد حسن نصرالله ومجموعة من قادة المقاومة اللبنانية في مصلى طهران لتقديم الاحترام لجثمان قائد الثورة الشهيد

تقديم وفد رفيع المستوى من أرمينيا الاحترام لجثمان قائد الثورة الشهيد

تقديم غلام علي حداد عادل ومجموعة من المسؤولين الوطنيين الاحترام لجثمان قائد الثورة الشهيدحضور وفد من الطالبات الدينيات والناشطات في المجال الدولي في مصلى طهران لتقديم الاحترام لجثمان قائد الثورة الشهيد

جودت يلماز، نائب رئيس الجمهورية التركية، يصل إلى طهران للمشاركة في مراسم تقديم الاحترام لجثمان قائد الثورة الشهيد

ميخائيل كافلاشفيلي، رئيس جمهورية جورجيا، يصل إلى طهران للمشاركة في مراسم تقديم الاحترام لجثمان قائد الثورة الشهيد

وفد عماني يصل إلى طهران للمشاركة في مراسم تقديم الاحترام لجثمان قائد الثورة الشهيد