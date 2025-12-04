النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۹۰مشاهدات
‍ پ

إيران تعلق على دور الولايات المتحدة في توسيع تهريب المخدرات

أصدرت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في جمهورية أذربيجان بيانًا حول دور الولايات المتحدة في توسيع تهريب المخدرات في المنطقة، وأكدت أن أي دعاية عبر تضخيم المعدات لا يمكن أن تُخفي الحقائق الميدانية.
رمز الخبر: ۷۲۱۷۹
تأريخ النشر: 03 December 2025

إيران تعلق على دور الولايات المتحدة في توسيع تهريب المخدرات

 جاء في بيان القسم الإعلامي لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في جمهورية أذربيجان، ردًا على البيان الصادر عن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في باكو، الذي شدّد على دور المعدات المتخصصة التي قدمتها واشنطن في كشف شحنة مخدرات في مسارٍ ترانزيتي، ما يلي:

«إن مكافحة تهريب المخدرات مسؤولية جماعية، مستمرة ومعقدة، وأي عملية دعائية تقوم على إبراز معدات محددة، لا يمكن أن تغطي الحقائق القائمة على الأرض. وفي هذا الإطار، لا بدّ من الالتفات إلى دور الجانب الأمريكي في الزيادة غير المسبوقة لإنتاج وتهريب المخدرات في أفغانستان».

وبحسب التقارير الرسمية للمنظمات الدولية، فإنه خلال أكثر من عقدين من احتلال الولايات المتحدة وحلفائها لأفغانستان، تضاعفت مساحات زراعة المخدرات وحجم تهريبها عدة مرات، ولا تزال تبعات ذلك تؤثر على العديد من دول المنطقة، بما فيها الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية أذربيجان.

وأضاف البيان أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت خلال العقود الأخيرة في الخط الأمامي لمكافحة تهريب المخدرات، وقد تحملت أثقل التكاليف البشرية والمالية في مواجهة هذه الآفة الخطيرة. كما أن دور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في منع تدفّق المخدرات إلى أوروبا ومناطق أخرى، رغم القيود التجهيزية والفنية الناجمة عن العقوبات غير القانونية والظالمة، كان دائمًا محل تأكيد وإشادة من قبل الهيئات الدولية.

وأكدت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في باكو أيضًا أن التعاون الوثيق مع الدول المجاورة، ومن بينها جمهورية أذربيجان، لمواجهة هذه الجريمة العابرة للحدود سيستمر بقوة وجدية. وفي هذا السياق، تُعدّ زيارة رئيس شرطة مكافحة المخدرات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى جمهورية أذربيجان الأخيرة، وما جرى خلالها من محادثات واتفاقات بين البلدين لتعزيز التعاون، نقطة تحول مهمة.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
السفير جلالي: إيران وروسيا يمكنهما إنشاء نظام مشترك للمستقبل الرقمي للعالم
إيران تعلق على دور الولايات المتحدة في توسيع تهريب المخدرات
رئيس بلدية بات يام بالاراضي المحتلة: إيران وصلت إلى تل أبيب وهذا ليس مزحة
مناورات بحرية للحرس الثوري الاسلامي في الخليج الفارسي
النظرة الرأسمالية ترى المرأة كأداة مادية وأداة للمتعة/ للمرأة في الإسلام استقلالية وقدرة وهويّة وفرصة للتقدم
صادرات إيران إلى العراق تحتل المرتبة الأولى بين 15 دولة مجاورة
بابا الفاتيكان يحث إدارة ترامب على عدم استخدام القوة العسكرية للإطاحة بمادورو
"خلافة نسائية صغيرة" في مخيم الهول؛ هل يعود داعش؟
متحدثة الحکومة: تعاملنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكون وفق قوانین مجلس الشورى الاسلامي
إيران والسودان تسعيان لتوسيع التعاون العلمي والاكاديمي بين البلدين
ارتفاع عدد شهداء الإبادة الإسرائيلية بغزة إلى 70 ألفا و112
الوفاء للمقاومة في لبنان: لبنان لن يخضع للإملاءات الأميركية ولا لتهديدات العدو
مسؤول في منظمة شنغهاي للتعاون : إيران أثبتت جديّتها في محاربة الإرهاب
رسالة مشتركة من إيران وروسيا والصين بشأن القرار 2231 وانتهاء النظر في القضية الإيرانية في مجلس الأمن
قاليباف: العدو الصهيوني كان يستجدي وقف النار بعد ايام قليلة من عدوانه على ايران
"خلافة نسائية صغيرة" في مخيم الهول؛ هل يعود داعش؟
النظرة الرأسمالية ترى المرأة كأداة مادية وأداة للمتعة/ للمرأة في الإسلام استقلالية وقدرة وهويّة وفرصة للتقدم
قاليباف: العدو الصهيوني كان يستجدي وقف النار بعد ايام قليلة من عدوانه على ايران
منظمة شنغهاي: إيران تمتلك خبرات كلاسيكية واسعة في مكافحة الإرهاب
مسؤول في منظمة شنغهاي للتعاون : إيران أثبتت جديّتها في محاربة الإرهاب
رسالة مشتركة من إيران وروسيا والصين بشأن القرار 2231 وانتهاء النظر في القضية الإيرانية في مجلس الأمن
إيران والسودان تسعيان لتوسيع التعاون العلمي والاكاديمي بين البلدين
مندوب إيران في اجتماع لاهاي: العقوبات الأحادية جريمة ضد الإنسانية
مناورات بحرية للحرس الثوري الاسلامي في الخليج الفارسي
ارتفاع عدد شهداء الإبادة الإسرائيلية بغزة إلى 70 ألفا و112
ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين في غزة الى 257
بزشكيان: على العدو ان يعلم انه لا يستطيع فرض الخضوع لمطالبه على أمة صامدة
صادرات إيران إلى العراق تحتل المرتبة الأولى بين 15 دولة مجاورة
متحدثة الحکومة: تعاملنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكون وفق قوانین مجلس الشورى الاسلامي
الوفاء للمقاومة في لبنان: لبنان لن يخضع للإملاءات الأميركية ولا لتهديدات العدو