إيران تعلق على دور الولايات المتحدة في توسيع تهريب المخدرات

أصدرت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في جمهورية أذربيجان بيانًا حول دور الولايات المتحدة في توسيع تهريب المخدرات في المنطقة، وأكدت أن أي دعاية عبر تضخيم المعدات لا يمكن أن تُخفي الحقائق الميدانية.

جاء في بيان القسم الإعلامي لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في جمهورية أذربيجان، ردًا على البيان الصادر عن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في باكو، الذي شدّد على دور المعدات المتخصصة التي قدمتها واشنطن في كشف شحنة مخدرات في مسارٍ ترانزيتي، ما يلي:

«إن مكافحة تهريب المخدرات مسؤولية جماعية، مستمرة ومعقدة، وأي عملية دعائية تقوم على إبراز معدات محددة، لا يمكن أن تغطي الحقائق القائمة على الأرض. وفي هذا الإطار، لا بدّ من الالتفات إلى دور الجانب الأمريكي في الزيادة غير المسبوقة لإنتاج وتهريب المخدرات في أفغانستان».

وبحسب التقارير الرسمية للمنظمات الدولية، فإنه خلال أكثر من عقدين من احتلال الولايات المتحدة وحلفائها لأفغانستان، تضاعفت مساحات زراعة المخدرات وحجم تهريبها عدة مرات، ولا تزال تبعات ذلك تؤثر على العديد من دول المنطقة، بما فيها الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية أذربيجان.

وأضاف البيان أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت خلال العقود الأخيرة في الخط الأمامي لمكافحة تهريب المخدرات، وقد تحملت أثقل التكاليف البشرية والمالية في مواجهة هذه الآفة الخطيرة. كما أن دور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في منع تدفّق المخدرات إلى أوروبا ومناطق أخرى، رغم القيود التجهيزية والفنية الناجمة عن العقوبات غير القانونية والظالمة، كان دائمًا محل تأكيد وإشادة من قبل الهيئات الدولية.

وأكدت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في باكو أيضًا أن التعاون الوثيق مع الدول المجاورة، ومن بينها جمهورية أذربيجان، لمواجهة هذه الجريمة العابرة للحدود سيستمر بقوة وجدية. وفي هذا السياق، تُعدّ زيارة رئيس شرطة مكافحة المخدرات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى جمهورية أذربيجان الأخيرة، وما جرى خلالها من محادثات واتفاقات بين البلدين لتعزيز التعاون، نقطة تحول مهمة.