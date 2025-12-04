النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۹۹مشاهدات
‍ پ

رئيس بلدية بات يام بالاراضي المحتلة: إيران وصلت إلى تل أبيب وهذا ليس مزحة

قال رئيس بلدية مدينة بات يام، الواقعة في مركز الأراضي الفلسطينية المحتلة، عبر فيديو نادر، أن إيران تحاول تجنيد بعض المستوطنين كـ"عملاء استخباراتيين"، وطالبهم بالإبلاغ الفوري عن أي اتصال مشبوه للسلطات الأمنية.
رمز الخبر: ۷۲۱۷۸
تأريخ النشر: 03 December 2025

رئيس بلدية بات يام بالاراضي المحتلة: إيران وصلت إلى تل أبيب وهذا ليس مزحة

 قال "زفيكا بروت"، عمدة مدينة بات يام في منطقة تل أبيب، في رسالة مصورة مساء الثلاثاء موجهة للمستوطنين: "إيران وصلت إلى بات يام"، مدعياً أن بعض المؤسسات الأمنية الإسرائيلية أبلغته عن اتصال عدد من السكان بعناصر إيرانية.

وأضاف بروت في الرسالة التي نشرتها قناة صهيونية: "أبلغني رجال الأمن أن بعض سكان المدينة كانوا على اتصال بعناصر معادية. يحاول الإيرانيون تجنيد مواطنينا كعملاء استخباراتيين، وهذا الأمر ليس مزحة على الإطلاق."

وبحسب ادعائه، فقد تم الإبلاغ عن عدة حالات اعتقال في الأراضي المحتلة خلال الأشهر الأخيرة، حيث اتُهم أفراد بالقيام بمهام لإيران، مثل تصوير مواقع عسكرية ومدنية، مقابل تلقي أموال.

وأشار بروت إلى هذه الحالات قائلاً: "رأينا في وسائل الإعلام أن هناك حتى جنوداً من قوات الاحتياط في الجيش، وطلاباً، ومتقاعدين استجابوا لهذه العروض سعياً وراء كسب المال السهل."

وشدد عمدة بات يام على أن هذه الإجراءات تعرض ليس فقط أمن الكيان الصهيوني للخطر، بل ومستقبل الأفراد الشخصي أيضاً.

وقال في هذا الصدد: "نعلم أن بعض المواطنين لا يزالون يحافظون على هذه الاتصالات. هذه الأفعال جرائم خطيرة للغاية."

ثم طالب السكان مباشرة بالإبلاغ عن أي عروض مماثلة قد يتلقونها هم أو معارفهم للسلطات، دون انتظار تحرك الشرطة: "إذا اتصل بك أحد أو حتى إذا قمت بعمل ما، تحدث إلينا قبل أن يطرق رجال الشرطة باب منزلك. ربما لم يفت الأوان بعد لتسوية الأمر."

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
السفير جلالي: إيران وروسيا يمكنهما إنشاء نظام مشترك للمستقبل الرقمي للعالم
إيران تعلق على دور الولايات المتحدة في توسيع تهريب المخدرات
رئيس بلدية بات يام بالاراضي المحتلة: إيران وصلت إلى تل أبيب وهذا ليس مزحة
مناورات بحرية للحرس الثوري الاسلامي في الخليج الفارسي
النظرة الرأسمالية ترى المرأة كأداة مادية وأداة للمتعة/ للمرأة في الإسلام استقلالية وقدرة وهويّة وفرصة للتقدم
صادرات إيران إلى العراق تحتل المرتبة الأولى بين 15 دولة مجاورة
بابا الفاتيكان يحث إدارة ترامب على عدم استخدام القوة العسكرية للإطاحة بمادورو
"خلافة نسائية صغيرة" في مخيم الهول؛ هل يعود داعش؟
متحدثة الحکومة: تعاملنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكون وفق قوانین مجلس الشورى الاسلامي
إيران والسودان تسعيان لتوسيع التعاون العلمي والاكاديمي بين البلدين
ارتفاع عدد شهداء الإبادة الإسرائيلية بغزة إلى 70 ألفا و112
الوفاء للمقاومة في لبنان: لبنان لن يخضع للإملاءات الأميركية ولا لتهديدات العدو
مسؤول في منظمة شنغهاي للتعاون : إيران أثبتت جديّتها في محاربة الإرهاب
رسالة مشتركة من إيران وروسيا والصين بشأن القرار 2231 وانتهاء النظر في القضية الإيرانية في مجلس الأمن
قاليباف: العدو الصهيوني كان يستجدي وقف النار بعد ايام قليلة من عدوانه على ايران
"خلافة نسائية صغيرة" في مخيم الهول؛ هل يعود داعش؟
النظرة الرأسمالية ترى المرأة كأداة مادية وأداة للمتعة/ للمرأة في الإسلام استقلالية وقدرة وهويّة وفرصة للتقدم
قاليباف: العدو الصهيوني كان يستجدي وقف النار بعد ايام قليلة من عدوانه على ايران
منظمة شنغهاي: إيران تمتلك خبرات كلاسيكية واسعة في مكافحة الإرهاب
مسؤول في منظمة شنغهاي للتعاون : إيران أثبتت جديّتها في محاربة الإرهاب
رسالة مشتركة من إيران وروسيا والصين بشأن القرار 2231 وانتهاء النظر في القضية الإيرانية في مجلس الأمن
إيران والسودان تسعيان لتوسيع التعاون العلمي والاكاديمي بين البلدين
مندوب إيران في اجتماع لاهاي: العقوبات الأحادية جريمة ضد الإنسانية
مناورات بحرية للحرس الثوري الاسلامي في الخليج الفارسي
ارتفاع عدد شهداء الإبادة الإسرائيلية بغزة إلى 70 ألفا و112
ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين في غزة الى 257
بزشكيان: على العدو ان يعلم انه لا يستطيع فرض الخضوع لمطالبه على أمة صامدة
صادرات إيران إلى العراق تحتل المرتبة الأولى بين 15 دولة مجاورة
متحدثة الحکومة: تعاملنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكون وفق قوانین مجلس الشورى الاسلامي
الوفاء للمقاومة في لبنان: لبنان لن يخضع للإملاءات الأميركية ولا لتهديدات العدو