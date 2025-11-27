حماس : غزة تواجه كارثة متصاعدة مع دخول منخفض جوي جديد وغياب مقومات الإيواء

وأوضح قاسم، في تصريح صحفي نقل عنه اليوم الثلاثاء، أن "استمرار الحصار الصهيوني ومنع الإعمار، مع الدمار في القطاع والأحوال الجوية القاسية، يشكل امتدادًا لحرب الإبادة الجماعية باستخدام أدوات أخرى".

ودعا المتحدث باسم حماس، "الجامعة العربية" و"منظمة التعاون الإسلامي" و"الأمم المتحدة"، إلى "اتخاذ خطوات جادة لإغاثة أهالي قطاع غزة في ظل دخول فصل الشتاء، الذي يضاعف معاناة النازحين بشكل غير محتمل".