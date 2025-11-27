النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۸۸مشاهدات
‍ پ

لاريجاني يؤكد على الدور المحوري لإيران وباكستان في مواجهة التهديدات المشتركة

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في جمهورية إيران الإسلامية، علي لاريجاني، على الدور المحوري لإيران وباكستان في مواجهة التهديدات المشتركة، وذلك خلال اجتماعه مع قائد الجيش الباكستاني.
رمز الخبر: ۷۲۱۵۲
تأريخ النشر: 26 November 2025

لاريجاني يؤكد على الدور المحوري لإيران وباكستان في مواجهة التهديدات المشتركة

 التقى علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في جمهورية إيران الإسلامية، اليوم، الجنرال سيد عاصم منير، قائد الجيش الباكستاني، في مقر القيادة العامة للجيش الباكستاني في راولبندي، وأجرى محادثات معه.

وخلال هذا الاجتماع، تبادل الجانبان وجهات النظر حول التعاون الثنائي، وتطورات الأمن الإقليمي، وسبل تعزيز التعاون بين طهران وإسلام آباد.

وأشار لاريجاني إلى مكانة باكستان المهمة في معادلات الأمن الإقليمي، مؤكدًا على الدور المحوري للتعاون الإيراني الباكستاني في مواجهة التهديدات المشتركة، وقال: "إن التنسيق المستمر بين البلدين يمكن أن يكون فعالًا في الحفاظ على الاستقرار والأمن المستدام في المنطقة".

في هذا الاجتماع، أشاد قائد الجيش الباكستاني بالتعاون بين طهران وإسلام آباد، وذكّر باكستان بالتزامها بالسلام والاستقرار الإقليميين، وشدد على أهمية تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

كما ناقش الاجتماع آخر المستجدات الأمنية الإقليمية والتطورات الجيوسياسية، واتفق الجانبان على مواصلة الحوار المنتظم وتعزيز التعاون الأمني.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
حماس : غزة تواجه كارثة متصاعدة مع دخول منخفض جوي جديد وغياب مقومات الإيواء
لاريجاني: نقبل المفاوضات الحقيقية، لا المفاوضات المصطنعة
محاولة لزعزعة الأمن في إيران بسيناريو إعلامي لغارة جوية في سماء العراق
لاريجاني يؤكد على الدور المحوري لإيران وباكستان في مواجهة التهديدات المشتركة
الأدميرال سياري: القوة البحرية حوّلت البحر من ساحة تهديد إلى ساحة قوة