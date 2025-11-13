النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۸۶مشاهدات
‍ پ

ايران تعزي بضحايا حادث تحطم الطائرة العسكرية التركية

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي عن تعازيه لأسر ضحايا حادث تحطم الطائرة العسكرية التركية.
رمز الخبر: ۷۲۱۰۴
تأريخ النشر: 12 November 2025

ايران تعزي بضحايا حادث تحطم الطائرة العسكرية التركية

وفي رسالة التعزية التي وجهها، أعرب بقائي عن تعاطفه مع الحكومة والشعب التركي، داعيًا الباري تعالى بالغفران للضحايا وأن يُلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع التركية تحطم طائرة شحن عسكرية من طراز "C130" تابعة لها، على الحدود الجورجية الأذربيجانية، أثناء عودتها من أذربيجان إلى تركيا.

وأضافت الوزارة أن الطائرة كان على متنها 20 فردا بمن فيهم طاقمها، لتعلن لاحقا عثور فرق البحث والإنقاذ الجورجية على حطامها.

وتابعت: "فريقنا في طريقه إلى موقع الحادث، وسيتم تحديد سبب تحطم الطائرة بعد فحص دقيق للحطام من قبل الفريق".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
مصدر مسؤول : ارتفاع عدد شهداء الإبادة "الإسرائيلية" بغزة إلى 69 ألفا و 182
دبلوماسية فلسطينية تدعو الأمم المتحدة إلى رفع الحصانة الإسرائيلية
نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي: الولايات المتحدة وإسرائيل تُشكلان تهديدًا خطيرًا للمنطقة
مفوضية الانتخابات بالعراق: نسبة المشاركة بالانتخابات تزيد على 55 في المئة
ايران تعزي بضحايا حادث تحطم الطائرة العسكرية التركية
لاريجاني: لم يكن لدى قادة إيران عداء متأصل تجاه الغرب
إيران والسعودية توقعان اتفاقية للتعاون بشان موسم الحج القادم