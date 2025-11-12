النص الأصلي
العامري يرد على التهديدات الأمريكية: إلى جهنم

رد الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، اليوم الثلاثاء، على "التهديدات" الاقتصادية والمالية الأمريكية للعراق بقوله "إلى جهنم"، مؤكدا ان أي تدخل أجنبي يخص تشكيل الحكومة "غير مسموح به".
رمز الخبر: ۷۲۰۹۷
تأريخ النشر: 11 November 2025

وقال العامري في مؤتمر صحفي عقده بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات، إن "إجراء الانتخابات انتصار كبير للعراقيين، ولدينا ثقة عالية بالمفوضية العليا للانتخابات بان تكون هذه الانتخابات متميزة عن جميع الانتخابات السابقة لحساسية الموقف".

وأضاف العامري، أن "أملنا كبير بالشعب العراقي بالمشاركة الفاعلة والجادة في الانتخابات ونتمنى الفوز للجميع"، مستدركا "نامل في تشكيل الحكومة الجديدة بالسرعة الممكنة بعد الانتخابات".

وفي رد على سؤال حول التهديدات الأمريكية "المبطنة" بفرض عقوبات اقتصادية ومالية على العراق في حال انتخاب كتل سياسية معينة، قال العامري "الى جهنم"، مؤكدا "لم ولن نسمح لأي تدخل أجنبي في تشكيل الحكومة المقبلة".

