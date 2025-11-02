النص الأصلي
مصدر مسؤول: بدء تشغيل البئر الرابعة داخل حقل بارس الجنوبي

أعلنت شركة تطوير حقل بارس الجنوبي عن دخول البئر الرابعة ضمن مشروع حفر آبار الإنفیل (Infill) مرحلة الإنتاج، ما أسهم في رفع إنتاج الغاز من الحقل المشترك بسعة 1.8 مليون متر مكعب يومياً.
تأريخ النشر: 02 November 2025

وأفادت "وكالات أنباء" بأن "شبير نبوي" مدير مشروع حفر الآبار داخل الحقول في حقل بارس الجنوبي، أعلن أن البئر الرابعة في المرحلة الحدودية 19 دخلت مرحلة الإنتاج بعد حفرها حتى عمق يقارب أربعة آلاف متر، كما أشار إلى أن البئر الإنتاجية السادسة في المنصة SPD19B التي حفرتها شركة الحفر الشمالية الوطنية، أضافت نحو 1.8 مليون متر مكعب يوميا إلى الإنتاج الحالي.

وأضاف "نبوي" أنه خلال الأشهر الثمانية الماضية تم تشغيل أربع آبار جديدة في الحقل، ما زاد إنتاج الغاز بنحو سبعة ملايين متر مكعب يوميا؛ موضحا أنه حتى نهاية العام سيتم حفر أربع آبار أخرى على الأقل.

وورد في هذا التقرير، ان المشروع يهدف إلى زيادة القدرة الإنتاجية من حقل بارس الجنوبي المشترك، من خلال حفر 35 بئرا جديدة في 17 منصة غازية؛ الأمر الذي سيرفع إنتاج الغاز اليومي في البلاد بنحو 36 مليون متر مكعب بعد استكماله بالكامل.

