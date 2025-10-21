حرس الثورة الاسلامية يعلن استعداده لتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع القوات المسلحة اليمنية

في رسالة موجهة إلى رئيس أركان القوات المسلحة اليمنية، أكد قائد الحرس الثوري الإيراني استعداد الحرس الثوري الإيراني التام لتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع القوات المسلحة اليمنية في مواجهة الغطرسة العالمية والصهيونية الدولية.

قال اللواء باكبور في رسالة موجهة الى حسن المداني قد سطّر جهادكم الخالد في الدفاع عن شرف اليمن ووحدة أراضيها، والتصدي ببسالة لجرائم العدو الصهيوني، ملحمة خالدة في تاريخ مجاهدي اليمن. ولا شك أن بركات حكمتكم وجهادكم المبارك لن تضيع.

وقال كما ذكرتم ببصيرة وقوة في بيانكم الأول، فإن هذه الاستشهادات ستزيد من عزم اليمن البطل الأبي ثباتًا في مواجهة أعداء الأمة الإسلامية اللدودين، ومواصلة مسيرة النضال والدفاع عن المطالبين بالحق في العالم، وخاصةً شعب فلسطين وغزة المظلوم.

إن الحرس الثوري الإسلامي، إذ يُجدد التزامه بالمبادئ السامية لشهداء جبهة المقاومة والتحرير في القدس، ويُعلن استعداده التام لتعزيز الإيمان والروابط الاستراتيجية مع القوات المسلحة اليمنية في مواجهة الاستكبار العالمي والصهيونية الدولية.

وفي هذا الصدد، وبمنتهى الشرف والاحترام، أتقدم إليكم بأحرّ التهاني والتبريكات بمناسبة تعيينكم المستحق رئيسًا لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليمنية. إن وجودكم، كأبرز قادة المقاومة الإسلامية ومناضليها المجهولين، وصانعي تاريخ اليمن، يُبشر بمواصلة النهج المجيد للشهيد الغماري، وتعزيز جبهة المقاومة في وجه أعداء الأمة الإسلامية.

وأسأل الله العلي القدير لكم دوام التوفيق والعافية والنصر في هذا الحصن المنيع.