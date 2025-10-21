وأعلن المكتب الإعلامي للحكومة الفلسطينية في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي خرق وقف إطلاق النار 100 مرة منذ الإعلان عنه، ما أدى إلى استشهاد 97 فلسطينياً في الهجمات القاتلة التي نتجت عن ذلك في مناطق مختلفة.

97 شهيداً و230 جريحاً إثر 100خرقاً لوقف إطلاق النار من قبل الكيان الصهيوني

فقد استشهد 97 فلسطينيًا وجُرح 230 آخرون في عدوان الكيان الصهيوني وهجماته في الأيام التي تلت قبول وقف إطلاق النار.

ووفقًا للتقارير، عُقد اجتماع "شرم الشيخ" يوم الاثنين 13 أكتوبرـ، استضافته مصر، وترأسه كلٌّ من عبد الفتاح السيسي ودونالد ترامب، رئيسا مصر والولايات المتحدة، وحضره رؤساء وممثلون عن أكثر من 20 دولة، من بينها إنجلترا وفرنسا وألمانيا والنرويج وقطر وتركيا والأردن والسلطة الفلسطينية.

وعقد ترامب وقادة قطر ومصر وتركيا، الدول التي لعبت دورًا رئيسيًا في الاتفاق، مراسم التوقيع الرسمي على خطة السلام في غزة. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الطرفين الرئيسيين في الاتفاق، الكيان المجرم وحركة المقاومة حماس، لم يحضرا مراسم التوقيع.

ووقع الرئيس الأميركي على ما يسمى اتفاق السلام في غزة مع زعماء إقليميين آخرين في الاجتماع، ثم غادر مصر إلى واشنطن.