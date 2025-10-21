عراقجي يقدم تقرير حول التحركات الدبلوماسية لمواجهة العقوبات

قدّم وزير الخارجية السيد عباس عراقجي في اجتماع مجلس الوزراء اليوم، تقريرًا حول آخر تحركات السلك الدبلوماسي في البلاد لمواجهة العقوبات والتعاون الثلاثي بين جمهورية إيران الإسلامية والصين وروسيا، وذلك لمواجهة الإجراءات الأحادية الجانب التي اتخذها الأوروبيون فيما يتعلق بما يسمى آلية "سناب باك".

وفي معرض إشارته إلى المواقف الأخيرة لدول حركة عدم الانحياز، وعددها 121 دولة، الداعمة لمواقف إيران، قال الدكتور عراقجي: "نشهد اليوم تشكّل نوع من القطبية الثنائية العالمية؛ فمن جهة، تقف الدول الأوروبية وقلة من الدول إلى جانبها، ومن جهة أخرى، تقف أغلبية الدول، وخاصة إيران وروسيا والصين، متمسكة بمبادئ الاستقلال والتعددية والعدالة الدولية".