متحدث الخارجیة:الکیان الصهيوني يلجأ إلى المال لتبييض جرائمه

أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية "إسماعيل بقائي" إلى تغريدة للناشطة السويدية "غريتا ثونبرغ"، من المشاركین في حملة أسطول الصمود العالمي، بشأن ما تعرضت له من التعذيب من قبل جنود الکیان الصهيوني أثناء اعتقالها وکتب: "معاملة قاسية وغير إنسانية ومهينة!".

وأشار "إسماعيل بقائي" في حسابه على منصة "إکس"، إلى تغريدة الناشطة السويدية "غريتا ثونبرغ" المعارضة للإبادة الجماعية للفلسطينيين ومن المشاركین في حملة أسطول الصمود العالمي، بشأن ما تعرضت له من تعذيب ومعاملة مثيرة للاشمئزاز للغاية من قبل جنود الکیان الصهيوني أثناء اعتقالها، وكتب: معاملة قاسية وغير إنسانية ومهينة!

وأضاف بقائي: "هذه طريقة يستخدمها الکیان الصهیوني -في الوقت نفسه الذي يضخ فيه الأموال في وسائل إعلام مختارة لتبييض جرائمه ويدفع 7000 دولار عن كل مقال لهذا الغرض - لتخويف كل شخص شجاع يظهر الشجاعة في دعم العدالة والكرامة الإنسانية للفلسطينيين ولثني العالم أجمع عن الاحتجاج ضد الإبادة الجماعية والجرائم في غزة والضفة الغربية.

وقال متسائلا : "هل يمکن تبييض دماء الأبرياء والجرائم البشعة باللجوء إلی القوة أو المال؟"