الصحة الفلسطينية : ارتفاع عدد ضحايا الإبادة "الإسرائيلية" في غزة إلى 68,116 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 68,116 شهيدا.

وذكرت الصحة في التقرير الإحصائي اليومي لها، أنه سجلت استشهاد 27 مواطنا منذ إعلان وقف الحرب وتبادل الأسرى، فيما تم انتشال جثامين 404 شهداء.

وأضافت، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ 24 الماضية، 29 شهيدا، منهم 23 شهيد انتشلوا من تحت الأنقاض، وشهيدان متأثرين بإصابتهم، و 4 شهداء نتيجة استهداف مباشر من الاحتلال.

وتابعت، أن الاحصائيات لا تشمل 11 شهيد قضوا في مجزرة "آل أبو شعبان" بحي الزيتون، حيث لا يزالون تحت الأنقاض ولم يتم انتشالهم حتى اللحظة.

وأوضحت الوزارة عبر بيانها، أن حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية على غزة ارتفعت إلى 68,116 شهيدًا و 170,200 إصابة، مشيرة إلى أنها تشمل 120 شهيدا ممن استكملت بياناتهم واعتمدت من اللجنة القضائية المتابعة لملف التبليغات والمفقودين.

وذكرت أنه ومنذ إعلان وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، تسلمت الصحة على أربع دفعات، جثامين 135 شهيدا احتجزهم جيش الاحتلال خلال حرب الإبادة.

وأكدت الوزارة وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة. كما أهابت الصحة بذوي الشهداء والمفقودين بضرورة استكمال بياناتهم، لاستيفاء جميع البيانات ضمن سجلات وزارة الصحة.

في سياق متصل، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب منذ الاعلان عن انتهاء الحرب على قطاع غزة، سلسلة من "الخروقات الخطِرة والمتكررة"، بلغت 47 خرقا موثقا.

وأوضح المكتب، في بيان له، أن "هذه الخروقات تنوعت بين جرائم إطلاق النار المباشر على المواطنين، وجرائم القصف والاستهداف المتعمّد، واعتقال عدد من المدنيين، في ممارسات تعكس استمرار النهج العدواني للاحتلال رغم إعلان وقف الحرب".

وأشار البيان إلى، أن "هذه الاعتداءات نفذها الاحتلال باستخدام الآليات العسكرية والدبابات المتمركزة على أطراف الأحياء السكنية، والرافعات الإلكترونية المزودة بأجهزة استشعار واستهداف عن بُعد، إضافة إلى المسيرات التي تواصل التحليق فوق المناطق السكنية، وتنفذ عمليات إطلاق نار واستهداف مباشر للمدنيين".