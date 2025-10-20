النص الأصلي
ايران تدين انتهاكات الكيان الصهيوني لاتفاق وقف اطلاق النار في غزة ورفض فتح معبر رفح

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية بشدة الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة من قبل الكيان الصهيوني، ورفضه الوفاء بالتزامه بإعادة فتح معبر رفح.
تأريخ النشر: 19 October 2025

ايران تدين انتهاكات الكيان الصهيوني لاتفاق وقف اطلاق النار في غزة ورفض فتح معبر رفح

دان المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، بشدة الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة من قبل الكيان الإسرائيلي، بما في ذلك الهجوم الأخير على سيارة تقل عائلة فلسطينية نازحة في طريق عودتها إلى مسكنها، والذي أسفر عن استشهاد 11 شخصًا، بينهم 7 أطفال وامرأتان، بالإضافة إلى رفض الكيان الوفاء بالتزامه بإعادة فتح معبر رفح.

وفي إشارة إلى تاريخ الكيان الصهيوني في خرق التزاماته وانتهاك وقف إطلاق النار في حالات مماثلة، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى المسؤولية المباشرة للدول الضامنة في هذا الصدد، ودعا إلى اتخاذ إجراءات فعالة من قبل المجتمع الدولي لإجبار الكيان المحتل على وقف جرائمه، والمحتلين على الانسحاب من غزة، وتزويد شعب غزة بالطعام والسلع الضرورية، وتسريع عملية محاكمة المجرمين ومعاقبتهم لمنعهم من ارتكاب المزيد من الجرائم.

