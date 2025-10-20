النص الأصلي
وزير الخارجية المصري يجري اتصال هاتفي مع عراقجي في مساعي لاستئناف المفاوضات

في الوقت الذي انتهت فيه اليوم السبت المدة الزمنية لـ "خطة العمل الشاملة المشتركة" (الاتفاق النووي)، أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الايراني سيد عباس عراقجي لبدء مفاوضات جديدة حول البرنامج النووي الإيراني.
تأريخ النشر: 19 October 2025

أعلن وزير الخارجية المصري أنه أجرى محادثات هاتفية مع سيد عباس عراقجي وزير الخارجية الايراني، ورافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأميركي.

واعلنت وزارة الخارجية المصرية إن الهدف من اتصالات عبد العاطي هو تهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين طهران وواشنطن للتوصل إلى اتفاق شامل حول البرنامج النووي الإيراني.

وقد انتهى مفعول "الاتفاق النووي" الذي أبرم قبل 10 سنوات على أمل إنهاء الخلافات بين إيران والغرب حول البرنامج النووي لايران، اليوم السبت، بانتهاء المدة الزمنية لقرار مجلس الأمن المؤيد له (القرار 2231). وقد تم اعتماد القرار 2231 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 20 يوليو 2015 وأكد "خطة العمل الشاملة المشتركة" أو ما يعرف بالاتفاق النووي.

