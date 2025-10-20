أوليانوف: تم ازالة موضوع عدم الانتشار النووي من جدول أعمال مجلس الأمن حول البرنامج النووي الايراني

أعلن المندوب الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل اوليانوف أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أنهى مراجعة الملف النووي الإيراني، وقد أُزيل موضوع عدم الانتشار النووي من جدول أعمال المجلس.

في منشور على منصة "إكس" مساء السبت، كتب ميخائيل أوليانوف، حول انتهاء مفعول "الاتفاق النووي": "وفقاً للبند 8 من القرار 2231، أنهى مجلس الأمن للأمم المتحدة اليوم مراجعة الملف النووي الإيراني، ومن الآن فصاعداً، أُزيل موضوع عدم الانتشار من قائمة المواضيع التي يتناولها المجلس.

"وأضاف أوليانوف في منشوره: "الاتفاق النووي لم يعد موجوداً."

هذا وقد أرسلت إيران وروسيا والصين رسالة إلى أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وفاسيلي نيبينزيا، الرئيس الدوري لمجلس الأمن، حول انتهاء القرار 2231، جاء فيها: "نفتخر بالإشارة إلى الرسالة المشتركة لوزراء خارجية جمهورية الصين الشعبية، والجمهورية الإسلامية الايرانية، والاتحاد الروسي، بتاريخ 28 أغسطس 2025، والتي تم توزيعها في مجلس الأمن والجمعية العامة؛ وهي مراسلة تم فيها توضيح الموقف المشترك لبلداننا تجاه الإجراءات الأخيرة لبريطانيا وفرنسا وألمانيا التي تدعي أنها تمت في إطار القرار 2231 (2015) لمجلس الأمن.

"وجاء في جزء من الرسالة: "نؤكد مرة أخرى أن محاولة الدول الأوروبية الثلاث تفعيل الآلية المسماة 'سناب باك' (استعادة العقوبات ضد ايران) معيبة جوهرياً من الناحية القانونية والإجرائية وتفتقر إلى الشرعية القانونية. الدول الأوروبية الثلاث، التي امتنعت عن تنفيذ التزاماتها بموجب برجام والقرار 2231 ولم تتبع الإجراءات المقررة في 'آلية تسوية المنازعات'، تفتقر إلى الأهلية للاستناد إلى أحكامه."