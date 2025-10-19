النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۹۱مشاهدات
‍ پ

قاليباف يصدر قانون انضمام إيران إلى اتفاقية "مكافحة تمويل الإرهاب"

أصدر رئيس مجلس الشورى الإسلامي قانونا بشأن انضمام إيران إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب.
رمز الخبر: ۷۲۰۰۵
تأريخ النشر: 18 October 2025

قاليباف يصدر قانون انضمام إيران إلى اتفاقية

أبلغ رئيس مجلس النواب محمد باقر قاليباف، في رسالة إلى الرئيس مسعود بزشكيان، "بقانون انضمام حكومة جمهورية إيران الإسلامية إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب" وفقًا للمادة 123 من الدستور.

وقد وافق مجلس تشخيص مصلحة النظام على انضمام إيران المشروط إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب. وأوضح محسن دهنوي، المتحدث باسم مجلس تشخيص مصلحة النظام، شروط إيران للانضمام إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب: "كان مجلس النواب قد اشترط للموافقة على مشروع قانون انضمام إيران إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب التزام إيران بأحكام هذه الاتفاقية في إطار الدستور. وأضاف مجلس تشخيص مصلحة النظام شرطًا آخر وهو التزام الجمهورية الإسلامية بهذه الاتفاقية في إطار دستورها وقوانينها الداخلية".

وأضاف: "بناء على ذلك، إذا تعارض أي من أحكام هذه الاتفاقية مع القوانين الداخلية للجمهورية الإسلامية، فإن القوانين الداخلية للجمهورية الإسلامية ستكون المعيار للعمل، ولذلك وافق مجمع تشخيص مصلحة النظام على انضمام إيران إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب بهذين الشرطين".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
الصحة الفلسطينية : ارتفاع عدد ضحايا الإبادة "الإسرائيلية" في غزة إلى 68,116 شهيدا
ايران تدين انتهاكات الكيان الصهيوني لاتفاق وقف اطلاق النار في غزة ورفض فتح معبر رفح
وزير الخارجية المصري يجري اتصال هاتفي مع عراقجي في مساعي لاستئناف المفاوضات
عراقجي: محاولة تفعيل آلية سناب باك من قبل الترويكا الاوروبية كانت خطأ جوهريا
أوليانوف: تم ازالة موضوع عدم الانتشار النووي من جدول أعمال مجلس الأمن حول البرنامج النووي الايراني
متحدث الخارجیة: الحملة القانونية لإنهاء إفلات الکیان الصهیوني من العقاب مستمرة
برلماني لبناني: وجود المقاومة هو الذي يمنع العدو الصهيوني من احتلال الأراضي اللبنانية
قاليباف يصدر قانون انضمام إيران إلى اتفاقية "مكافحة تمويل الإرهاب"
عراقجي: إحياء القرارات منتهية الصلاحية لا يمكن أن يكون مُلزمًا
إسلامي: استغلال التكنولوجيا النووية في حياة الناس أولوية قصوى