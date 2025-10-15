النص الأصلي
الخارجية الايرانية تحذر من استمرار الجرائم الصهيونية رغم اعلان وقف اطلاق النار

حذر المتحدث باسم وزارة الاخارجية الايرانية، اسماعيل بقائي، من عواقب أي تقاعس من قبل ضامني وقف إطلاق النار قبالة عدوان الكيان الصهيوني على سكان غزة، مذكرا بأن الكيان الصهيوني دأب دائما على نقض الوعود واستغلال فرص وقف إطلاق النار المعلن لمواصلة جرائمه ضد الفلسطينيين.
رمز الخبر: ۷۱۹۹۸
تأريخ النشر: 15 October 2025

الخارجية الايرانية تحذر من استمرار الجرائم الصهيونية رغم اعلان وقف اطلاق النار

 أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، إسماعيل بقائي، هجمات الكيان الصهيوني واعتداءاته على الفلسطينيين في قطاع غزة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة ما لا يقل عن عشرة أشخاص، بالإضافة إلى تخريب بساتين الزيتون وحرق منازل سكنية في الضفة الغربية، وانتهاك حرمة المسجد الأقصى من قبل المستوطنين الصهاينة المتطرفين، ودعا الدول الضامنة لوقف إطلاق النار إلى تحمل مسؤولياتها وإلزام الكيان الصهيوني بوقف جرائمه.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الكيان الصهيوني دأب على نقض الوعود واستغلال فرص وقف إطلاق النار المعلن لمواصلة جرائمه ضد الفلسطينيين، محذرًا من عواقب أي تقاعس من جانب ضامني وقف إطلاق النار قبالة عدوان الكيان الصهيوني على سكان غزة.

