الأسرى الفلسطينيون خرجوا منهكين وبعضهم مبتورو الأطراف

قال مدير عام مجمع الشفاء الطبي "محمد أبو سلمية"، إن الأسرى الفلسطينيين الذين تم الإفراج عنهم مؤخرا خرجوا في حالة صحية ونفسية بالغة السوء، وتبدو عليهم آثار التعذيب، مشيرا إلى أن بعضهم خرجوا مبتوري الأطراف نتيجة الإهمال الطبي في سجون الاحتلال.

وقال أبو سلمية في تصريح صحفي، إن الأسرى خرجوا منهكين وتبدوا عليهم أثار التعذيب بعض الأسرى خرجوا مبتوري الأطراف، مضيفا أن معظمهم مصابون جراء الحرب ولم يتلقوا أي رعاية طبية داخل سجون الاحتلال.

وأوضح أن بين الأسرى المحررين حالات حرجة تحتاج إلى تدخل عاجل، لافتا إلى أن هناك الكثير من الأطباء الفلسطينيين يقبعون داخل سجون الاحتلال، ما يفاقم الأزمة الطبية في القطاع.

وأشار مدير مجمع الشفاء إلى أن المأساة في مستشفيات قطاع غزة لا تزال مستمرة رغم دخول المساعدات الإنسانية، موضحا أن القطاع الصحي يعمل بأقل من 20 بالمائة من قدرته الفعلية.

وأكد أن الجهات الطبية في غزة تواجه انهيارا متواصلا في الخدمات الصحية، و دعا إلى تحرك دولي عاجل لضمان وصول الإمدادات الطبية بشكل دائم ومستمر.