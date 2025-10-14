النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۲مشاهدات
‍ پ

عراقجي: يجب أن نسعى لتعزيز دور الإيرانيين في الخارج في عملية صنع القرار

قال وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي انه يجب أن نسعى جاهدين لتعزيز دور الإيرانيين في الخارج في صنع القرار الداخلي، وبناءً على ذلك، يجري التنسيق مع المؤسسات التنفيذية والإشرافية المعنية لدراسة إمكانية التصويت البريدي أو الإلكتروني في الانتخابات الرئاسية.
رمز الخبر: ۷۱۹۹۴
تأريخ النشر: 14 October 2025

عراقجي: يجب أن نسعى لتعزيز دور الإيرانيين في الخارج في عملية صنع القرار

ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة الخارجية، فقد تمت مناقشة وتبادل وجهات النظر حول أهم قضايا ومشاكل الإيرانيين في الخارج خلال اجتماع عُقد في وزارة الخارجية بين أعضاء الكتلة البرلمانية الداعمة للإيرانيين في الخارج ووزير الخارجية عباس عراقجي.

وأشار عراقجي إلى أهمية إقرار قانون دعم الإيرانيين في الخارج في مجلس الشورى الإسلامي، واصفًا إياه بأنه خارطة طريق للتواصل مع الإيرانيين المقيمين في الخارج، وقال: إن حب إيران والتعلق بها رابط مشترك بين جميع الإيرانيين، وقد تبلور هذا التضامن على أفضل وجه خلال الدفاع المقدس عن الوطن في وجه الهجوم العسكري الصهيوني الاميركي.

وأكد على أهمية الاستفادة من القدرات العلمية والتكنولوجية للإيرانيين في الخارج من أجل تحقيق النمو العلمي والاقتصادي للبلاد، مشيرًا إلى ضرورة تشجيع المواطنين في الخارج على المشاركة في تنمية البلاد ووضع خطط عملية لدفع هذه القضية المهمة الى الامام.

واعتبر عراقجي أن تعزيز مشاركة الإيرانيين في الخارج في تقرير مصيرهم من خلال المشاركة في الانتخابات الرئاسية من شأنه أن يعزز الشعور بالوطنية ويزيد من روح الانتماء والتعلق بإيران، وأكد: يجب أن نسعى جاهدين لتعزيز دور أكثر فعالية للإيرانيين في الخارج في صنع القرار الداخلي، وبناء على ذلك يجري التنسيق مع المؤسسات التنفيذية والإشرافية ذات الصلة لدراسة إمكانية التصويت البريدي أو الإلكتروني في الانتخابات الرئاسية.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
الأسرى الفلسطينيون خرجوا منهكين وبعضهم مبتورو الأطراف
رؤساء أمريكا ومصر وقطر وتركيا يوقعون وثيقة اتفاق غزة في شرم الشيخ
حماس: صفقة "طوفان الأحرار" إنجاز وطني وتاريخي
عراقجي: يجب أن نسعى لتعزيز دور الإيرانيين في الخارج في عملية صنع القرار
وزارة الخارجية الايرانية تُدين تصريحات ترامب المُعادية لإيران؛ أمريكا أكبر منتج للإرهاب في العالم
لاريجاني: الاستقبال المهيب للاسرى الفلسطيين يظهر من هو المنتصر الحقيقي
شمخاني: لدينا قدرات في الحرب البحرية لم يعرفها العدو بعد
عراقجي يوضح سبب عدم حضور إيران في قمة شرم الشيخ
بدء عملية تبادل الأسرى/ الدفعة الاولى من الاسرى الصهاينة يصلون الى الاراضي المحتلة