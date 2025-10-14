عراقجي: يجب أن نسعى لتعزيز دور الإيرانيين في الخارج في عملية صنع القرار

قال وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي انه يجب أن نسعى جاهدين لتعزيز دور الإيرانيين في الخارج في صنع القرار الداخلي، وبناءً على ذلك، يجري التنسيق مع المؤسسات التنفيذية والإشرافية المعنية لدراسة إمكانية التصويت البريدي أو الإلكتروني في الانتخابات الرئاسية.

ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة الخارجية، فقد تمت مناقشة وتبادل وجهات النظر حول أهم قضايا ومشاكل الإيرانيين في الخارج خلال اجتماع عُقد في وزارة الخارجية بين أعضاء الكتلة البرلمانية الداعمة للإيرانيين في الخارج ووزير الخارجية عباس عراقجي.

وأشار عراقجي إلى أهمية إقرار قانون دعم الإيرانيين في الخارج في مجلس الشورى الإسلامي، واصفًا إياه بأنه خارطة طريق للتواصل مع الإيرانيين المقيمين في الخارج، وقال: إن حب إيران والتعلق بها رابط مشترك بين جميع الإيرانيين، وقد تبلور هذا التضامن على أفضل وجه خلال الدفاع المقدس عن الوطن في وجه الهجوم العسكري الصهيوني الاميركي.

وأكد على أهمية الاستفادة من القدرات العلمية والتكنولوجية للإيرانيين في الخارج من أجل تحقيق النمو العلمي والاقتصادي للبلاد، مشيرًا إلى ضرورة تشجيع المواطنين في الخارج على المشاركة في تنمية البلاد ووضع خطط عملية لدفع هذه القضية المهمة الى الامام.

