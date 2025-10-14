النص الأصلي
لاريجاني: الاستقبال المهيب للاسرى الفلسطيين يظهر من هو المنتصر الحقيقي

أکد علی لاریجاني، أمین المجلس الأعلى للأمن القومي فی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، أن الاستقبال الحافل والمهیب الذی خصّ به الشعب الفلسطیني الشجاع والمظلوم الأسرى المحرَّرین، یُظهر بوضوح مَن هو الطرف المنتصر الحقیقي.
تأريخ النشر: 14 October 2025

لاريجاني: الاستقبال المهيب للاسرى الفلسطيين يظهر من هو المنتصر الحقيقي

ذکر لاریجاني فی رسالة نشرها على صفحته الشخصیة تعلیقًا على تحریر الأسرى الفلسطینیین من سجون الکیان الصهيوني، أن الاستقبال الحماسي والمهیب الذی أقامه الشعب الفلسطيني الشجاع والمظلوم للأسرى المحرَّرین أظهر بوضوح أي طرف هو المنتصر.

وأضاف: الکیان الصهيوني یرى الآن من خلال الصور کیف أن مکانة حرکة حماس وخط المقاومة قد ارتفعت في قلوب الناس بعد عامین من القتل الوحشي.

وکان صباح الیوم قد شهد عودة مئات الأسرى الفلسطینیین ضمن القافلة الأولى من الأسرى المحرَّرین بعد سنوات طویلة من الأسر والتعذیب، حیث استقبلهم أبناء الشعب الفلسطيني وعائلاتهم بالهتافات والتکبیر والفرح الغامر.

