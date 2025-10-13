شمخاني: لدينا قدرات في الحرب البحرية لم يعرفها العدو بعد

في مقابلة مُفصّلة مع برنامج "قصة الحرب"، ناقش الأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي أحداثًا مهمة مثل تحطم الطائرة الأوكرانية، والهجوم على قاعدة عين الأسد، وقضية استشهاد رئيسي.

ناقش علي شمخاني، الأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي، في مقابلة مُفصّلة مع برنامج "قصة الحرب"، أحداثًا مهمة مثل تحطم الطائرة الأوكرانية، والهجوم على قاعدة عين الأسد، وقضية استشهاد رئيسي.

في جزء من هذه المقابلة، قال شمخاني ردًا على سؤال حول تحطم الطائرة الأوكرانية: بعد تحطم الطائرة الأوكرانية، اتصل بي اللواء باقري، وأُبلغتُ بالحادثة، وأبلغتُ الرئيس على الفور.

وردًا على سؤال حول سبب عدم إبلاغكم وزير الخارجية آنذاك (محمد جواد ظريف)، أضاف: لم يكن من واجبي إبلاغ السيد ظريف أيضًا.

الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي يوضح سبب تأخر إيران في الإعلان عن سقوط الطائرة: البعض قال إن حادثة الطائرة الأوكرانية كانت بسبب الحرب الإلكترونية الأمريكية، وأعلنا الخبر بتأخير ثلاثة أيام بسبب التحقيق الدقيق في الحادث. كما تحدث شمخاني عن حضوره جنازة أحد ضحايا الحادث، قائلاً: "ذهبتُ إلى بهشت زهراء لحضور جنازة الزوجين على متن الطائرة الأوكرانية، وعاملتني عائلتهما معاملة سيئة، لكنني لم أنزعج".

استشهاد رئيسي؛ الإجابة على سؤال الاغتيال من قبل إسرائيل "صعبة"

ردًا على سؤال حول احتمال اغتيال الشهيد رئيسي من قبل إسرائيل، وصف الأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي السؤال بأنه "صعب" وقال: "أكدت هيئة الأركان العامة، حتى اللحظة الأخيرة، أنه لم يحدث شيء على متن الطائرة، بالنظر إلى الوفود التي أرسلتها للتحقيق".

وأضاف: "بعد حرب الاثني عشر يومًا، ازداد هذا التساؤل حول إمكانية ارتباط اغتيال الشهيد رئيسي بإسرائيل أيضًا". وأكد شمخاني: "بناءً على القدرات الفنية للمحققين، لم تقع أي أحداث خارجية في استشهاد الشهيد رئيسي، ولكن قد تكون هناك أحداث خارجة عن نطاق إدراكنا الفني".

الهجوم على عين الأسد كان قرارا كبيرا

في إشارة إلى الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق، قال شمخاني: "قررنا ضرب عين الأسد، وفعلنا، وهذا يعني أننا امتلكنا الإرادة للمواجهة".

واعتبر هذا الهجوم ردًا إيرانيًا على اغتيال الجنرال سليماني، وأضاف: "كان الهجوم على عين الأسد ردًا على انتقام سريع للحاج قاسم، وهذا قابل للتوسع، ولم نتوقف عن ذلك أبدًا".

قدرتنا الدفاعية الإيرانية محلية

وفي إشارة إلى تأثير العقوبات على القدرة الدفاعية الإيرانية، قال شمخاني: "لأننا تحت العقوبات، لا يوجد مكان في العالم يُجري أعمالًا تسليحية جادة معنا".

وأضاف: "من المؤكد أننا وحدنا. الروس أنفسهم منخرطون في حرب، ولهذا السبب لم يتمكنوا من التواجد معنا".

في إشارة إلى اقتراح روسيا للتعاون الدفاعي، قال شمخاني: "في السابق، اقترح الروس أن نعمل معًا في مجال الدفاع، لكننا أثرنا مطالبا لم نستطع قبولها بسهولة".

وفي إشارة إلى نجاحات إيران في مجال توطين الصواريخ، قال شمخاني: "اتخذنا سياسة صائبة منذ البداية، وركزنا على توطين الصواريخ، وينطبق الأمر نفسه على الطائرات المسيرة والصواريخ البحرية، لكننا بدأنا متأخرين في مجال الدفاع، ولكن إن شاء الله، سيتم تصحيح هذا الوضع أيضًا".

لم نصل بعد الى مرحلة اغلاق مضيق هرمز

وقال الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي، ردًا على سؤال حول إغلاق مضيق هرمز: "لم نصل بعد إلى هذه المرحلة ".

وفي إشارة إلى الهجوم الأمريكي على فوردو، قال: "عندما هاجمت الولايات المتحدة فوردو، انتهت الحرب، لأن إسرائيل خسرت".

أكد شمخاني: "لدينا قدرات في الحرب البحرية لم يعرفها العدو بعد".