عراقجي يوضح سبب عدم حضور إيران في قمة شرم الشيخ

صرح وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، فيما يتعلق بغياب الجمهورية الإسلامية الايرانية عن قمة شرم الشيخ، انه لا يمكننا التعامل مع الذين شنوا العدوان على الشعب الإيراني ومازالوا يهددوننا ويفرضون العقوبات علينا.
رمز الخبر: ۷۱۹۹۰
تأريخ النشر: 13 October 2025
 كتب عراقجي في مدونة على منصة "إكس" فجر اليوم الاثنين: تُعرب إيران عن امتنانها لدعوة الرئيس السيسي لايران لحضور قمة شرم الشيخ. ورغم الرغبة في الحوار الدبلوماسي، لا أستطيع أنا ولا الرئيس بزشكيان التعامل مع الذين هاجموا الشعب الإيراني ومازالوا يواصلون تهديدنا وفرض العقوبات علينا.

وأضاف: "مع ذلك، تُرحّب إيران بأي مبادرة تُنهي الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة وتُؤدي إلى طرد قوات الاحتلال".

وأكد عراقجي: "للفلسطينيين كل الحق في نيل حقهم الأساسي في تقرير المصير، وعلى جميع الدول، أكثر من أي وقت مضى، واجب مساعدتهم على دعم هذا المطلب القانوني والمشروع".

وأضاف وزير الخارجية: "لطالما كانت إيران، وستظل، قوةً أساسيةً للسلام في المنطقة. وعلى عكس كيان الإبادة الجماعية الإسرائيلي، لا تسعى إيران إلى حروب لا نهاية لها، وخاصةً على حساب الموصوفين بالحلفاء، بل تسعى إلى السلام الدائم والازدهار والتعاون".

