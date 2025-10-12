النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۶۱مشاهدات
‍ پ

وزيرا خارجية إيران وباكستان يؤكدان أهمية تطوير الدبلوماسية الفاعلة بين البلدين

أكد وزيرا خارجية إيران وباكستان في اتصال هاتفي على أهمية تطوير الدبلوماسية الفاعلة بين البلدين وتبادل المعلومات والتنسيق الإقليمي لتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين.
رمز الخبر: ۷۱۹۸۷
تأريخ النشر: 12 October 2025

وزيرا خارجية إيران وباكستان يؤكدان أهمية تطوير الدبلوماسية الفاعلة بين البلدين

 ناقش السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومحمد إسحاق دار، وزير خارجية باكستان، التطورات الإقليمية والدولية المهمة في اتصال هاتفي بعد ظهر اليوم.

في هذا الاتصال، أكد وزيرا خارجية البلدين على أهمية تطوير التفاعلات الإقليمية والاستفادة من جميع الإمكانات المتاحة في مجالات التجارة والترانزيت. وفي هذا الصدد، أكدا أيضًا على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف.

كما أكد الطرفان على أهمية تطوير دبلوماسية فاعلة وتبادل المعلومات والتنسيق الإقليمي لتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين.

وأخيرًا، رحّب الوزيران بوقف الإبادة الجماعية في غزة، وتبادلا وجهات النظر حول الجهود المشتركة المستقبلية.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
وزيرا خارجية إيران وباكستان يؤكدان أهمية تطوير الدبلوماسية الفاعلة بين البلدين
الإعلام الإسرائيلي: خسرنا/ أهداف يحيى السنوار تحققت
ولايتي: قبول وقف اطلاق النار دليل على هزيمة الكيان الصهيوني وانتصار المقاومة
الخارجية الإيرانية تدين اعتداءات الكيان الصهيوني على لبنان
قاليباف: إيران تدعم أي مبادرة لإنهاء الإبادة الجماعية في غزة
ترامب يفشل في الحصول على جائزة نوبل للسلام..لماذا؟
متحدثة الحكومة: طهران تدعم اي خطوة لانهاء الابادة الجماعية في غزة وانسحاب الاحتلال ودخول المساعدات
جيش الاحتلال الإسرائيلي ينسحب تدريجياً من غزة
حماس والجهاد والجبهة الشعبية: نرفض أي وصاية أجنبية على غزة
العميد تنغسيري: جزر الخليج الفارسي كانت و ستظل جزراً إيرانية
الترويكا الأوروبية: نعتزم التفاوض مع إيران والولايات المتحدة
الخارجية الايرانية تدين التحركات العسكرية الأمريكية في منطقة البحر الكاريبي
نائب قائد القوة البحریة للجیش: اجتماع "آیونز" الدولي خطوة لتعزيز الدبلوماسية
نائب قائد القوة البحریة للجیش: اجتماع "آیونز" الدولي خطوة لتعزيز الدبلوماسية
الخارجية الايرانية تدين التحركات العسكرية الأمريكية في منطقة البحر الكاريبي
الترويكا الأوروبية: نعتزم التفاوض مع إيران والولايات المتحدة
ترامب يفشل في الحصول على جائزة نوبل للسلام..لماذا؟
حماس والجهاد والجبهة الشعبية: نرفض أي وصاية أجنبية على غزة
جيش الاحتلال الإسرائيلي ينسحب تدريجياً من غزة
العميد تنغسيري: جزر الخليج الفارسي كانت و ستظل جزراً إيرانية
متحدثة الحكومة: طهران تدعم اي خطوة لانهاء الابادة الجماعية في غزة وانسحاب الاحتلال ودخول المساعدات
ولايتي: قبول وقف اطلاق النار دليل على هزيمة الكيان الصهيوني وانتصار المقاومة
الإعلام الإسرائيلي: خسرنا/ أهداف يحيى السنوار تحققت
قاليباف: إيران تدعم أي مبادرة لإنهاء الإبادة الجماعية في غزة
الخارجية الإيرانية تدين اعتداءات الكيان الصهيوني على لبنان
وزيرا خارجية إيران وباكستان يؤكدان أهمية تطوير الدبلوماسية الفاعلة بين البلدين