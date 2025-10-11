اكدت متحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني ان طهران ستدعم أي خطوة أو مبادرة يمكن أن تؤدي إلى الوقف الفوري لعمليات الإبادة في غزة وانسحاب القوات المحتلة ودخول المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.

متحدثة الحكومة: طهران تدعم اي خطوة لانهاء الابادة الجماعية في غزة وانسحاب الاحتلال ودخول المساعدات

اكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني في تصريح للميادين ان طهران كانت وما زالت تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني.

واضافت مهاجراني: طهران ستدعم أي خطوة أو مبادرة يمكن أن تؤدي إلى الوقف الفوري لعمليات الإبادة في غزة.

وتابعت: طهران تدعم أي خطوة تؤدي إلى انسحاب القوات المحتلة ودخول المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.

واكدت مهاجراني ان دعم إيران الشعب الفلسطيني ليس مجرد موقف سياسي بل يستند إلى الإيمان بحق الشعوب في تقرير مصيرها.

واشارت المتحدثة باسم الحكومة الايرانية إلى ان مقاومة الشعب الفلسطيني مشروعة والمقاومة تمثل جزءاً لا يتجزأ من مسار استعادة الحقوق الفلسطينية.

واكدت مهاجراني أن وقف الجرائم في غزة لا يمثل نهاية المطاف وعلى الحكومات والمؤسسات الدولية واجب بمحاسبة الآمرين والمنفذين.