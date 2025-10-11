النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۶۵مشاهدات
‍ پ

متحدثة الحكومة: طهران تدعم اي خطوة لانهاء الابادة الجماعية في غزة وانسحاب الاحتلال ودخول المساعدات

اكدت متحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني ان طهران ستدعم أي خطوة أو مبادرة يمكن أن تؤدي إلى الوقف الفوري لعمليات الإبادة في غزة وانسحاب القوات المحتلة ودخول المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.
رمز الخبر: ۷۱۹۸۱
تأريخ النشر: 11 October 2025

متحدثة الحكومة: طهران تدعم اي خطوة لانهاء الابادة الجماعية في غزة وانسحاب الاحتلال ودخول المساعدات

اكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني في تصريح للميادين ان طهران كانت وما زالت تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني.

واضافت مهاجراني: طهران ستدعم أي خطوة أو مبادرة يمكن أن تؤدي إلى الوقف الفوري لعمليات الإبادة في غزة.

وتابعت: طهران تدعم أي خطوة تؤدي إلى انسحاب القوات المحتلة ودخول المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.

واكدت مهاجراني ان دعم إيران الشعب الفلسطيني ليس مجرد موقف سياسي بل يستند إلى الإيمان بحق الشعوب في تقرير مصيرها.

واشارت المتحدثة باسم الحكومة الايرانية إلى ان مقاومة الشعب الفلسطيني مشروعة والمقاومة تمثل جزءاً لا يتجزأ من مسار استعادة الحقوق الفلسطينية.

واكدت مهاجراني أن وقف الجرائم في غزة لا يمثل نهاية المطاف وعلى الحكومات والمؤسسات الدولية واجب بمحاسبة الآمرين والمنفذين.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
ترامب يفشل في الحصول على جائزة نوبل للسلام..لماذا؟
متحدثة الحكومة: طهران تدعم اي خطوة لانهاء الابادة الجماعية في غزة وانسحاب الاحتلال ودخول المساعدات
جيش الاحتلال الإسرائيلي ينسحب تدريجياً من غزة
حماس والجهاد والجبهة الشعبية: نرفض أي وصاية أجنبية على غزة
العميد تنغسيري: جزر الخليج الفارسي كانت و ستظل جزراً إيرانية
الترويكا الأوروبية: نعتزم التفاوض مع إيران والولايات المتحدة
الخارجية الايرانية تدين التحركات العسكرية الأمريكية في منطقة البحر الكاريبي
نائب قائد القوة البحریة للجیش: اجتماع "آیونز" الدولي خطوة لتعزيز الدبلوماسية
الخارجية الايرانية: الجمهورية الاسلامية لطالما دعمت أي جهود لانهاء الابادة الجماعية في غزة
حكومة الاحتلال الصهیوني تصادق على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة