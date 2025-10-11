النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۶۵مشاهدات
‍ پ

العميد تنغسيري: جزر الخليج الفارسي كانت و ستظل جزراً إيرانية

أكد قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني أن جزر الخليج الفارسي كانت وستظل إيرانية، وسندافع عن أراضيها حتى آخر نفس.
رمز الخبر: ۷۱۹۷۸
تأريخ النشر: 11 October 2025

العميد تنغسيري: جزر الخليج الفارسي كانت و ستظل جزراً إيرانية

 صرّح قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، العميد تنغسيري، في مقابلة إخبارية خاصة: إن سفينة صموئيل روبرت التي دمرتها القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني بلغت قيمتها 600 مليون دولار.

وأضاف قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني: سنبقى رغماً عن أنف الأعداء وسنقاتل؛ فهذا العلم رمز لشرفنا وفخرنا، وملاحم الإيرانيين نموذجية.

وأضاف: خلال السنوات الثماني من الدفاع المقدس، لم يبيعونا حتى الأسلاك الشائكة، أما اليوم فبإمكاننا تصدير الصواريخ والتقنيات العسكرية البحرية.

وقال العميد تنغسيري: عندما دخلنا في صراع مع الأمريكيين خلال الحرب المفروضة في الخليج الفارسي، كنا خاليي الوفاض لانملك شيئاً. أما الآن نحن نبني السفن والمعدات البحية الأخرى بأنفسنا. ولا نظهر سوى جزء من جاهزية القوات المسلحة في الخليج الفارسي في المناورات.

وقد صرّح قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني قائلاً: "لا ينقص الجيل الحالي شيئًا من أجيال الثورة، ولطالما سعى الشباب الإيراني إلى شرف الوطن ولن يستسلم أبدًا للهيمنة".

وأكد قائلاً: "نحن نسعى للحفاظ على تدفق النفط العالمي مفتوحًا في مضيق هرمز، الأمريكيون هم من يريدون عرقلة هذه العملية".

وأشار العميد تنغسيري أيضًا إلى أن إيران لم تعتدي على أي دولة عبر التاريخ، بل تدافع عن مصالحها، وقال: "جزر الخليج الفارسي إيرانية، وهي تابعة لأراضينا؛ لقد صمدنا على أرضنا حتى آخر نفس وآخر لحظة. لسنا شعبًا يريد الخضوع للقوة أو يخشى أحدًا؛ نحن نحب جميع جيراننا وندافع عنهم، ولطالما رفعنا يد الصداقة والتكاتف في المنطقة".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
ترامب يفشل في الحصول على جائزة نوبل للسلام..لماذا؟
متحدثة الحكومة: طهران تدعم اي خطوة لانهاء الابادة الجماعية في غزة وانسحاب الاحتلال ودخول المساعدات
جيش الاحتلال الإسرائيلي ينسحب تدريجياً من غزة
حماس والجهاد والجبهة الشعبية: نرفض أي وصاية أجنبية على غزة
العميد تنغسيري: جزر الخليج الفارسي كانت و ستظل جزراً إيرانية
الترويكا الأوروبية: نعتزم التفاوض مع إيران والولايات المتحدة
الخارجية الايرانية تدين التحركات العسكرية الأمريكية في منطقة البحر الكاريبي
نائب قائد القوة البحریة للجیش: اجتماع "آیونز" الدولي خطوة لتعزيز الدبلوماسية
الخارجية الايرانية: الجمهورية الاسلامية لطالما دعمت أي جهود لانهاء الابادة الجماعية في غزة
حكومة الاحتلال الصهیوني تصادق على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة