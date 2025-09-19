وزارة الخارجية تدين سياسات أمريكا التدخلية والاحتيالية تجاه إيران

اعتبرت وزارة خارجية بلادنا البيانَ المليئَ بالنفاق والخداع والوقاحة الصادرَ عن وزارة الخارجية الأمريكية، بذريعة ذكرى اضطرابات قبل 3 اعوام، مثالاً واضحاً على التدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية.

تعتبر وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية البيانَ المليئَ بالنفاق والخداع والوقاحة الصادرَ عن وزارة الخارجية الأمريكية، بذريعة ذكرى اضطرابات قبل 3 اعوام، مثالاً واضحاً على التدخل العدواني والإجرامي من جانب الولايات المتحدة في الشؤون الداخلية الإيرانية، وتدينه.

وتؤكد وزارة خارجيتنا: لن يصدق أي إيراني عاقل ووطني ادعاءات الصداقة والتعاطف التي يطلقها نظام له تاريخ طويل في التدخل في الشؤون الإيرانية وارتكاب جرائم مختلفة ضد الإيرانيين - من الانقلاب المخزي عام 1953 إلى التواطؤ مع صدام في الحرب المفروضة بين عامي 1980 و1988 واستخدام الأسلحة الكيميائية ضد أطفال إيران، ومن إسقاط طائرة ركاب إيرانية عام 1988 إلى فرض عقوبات قاسية والتواطؤ مع الكيان الصهيوني في مهاجمة المنشآت النووية وقتل العلماء الإيرانيين وأعضاء الحرس الثوري الإيراني والنساء والأطفال خلال الهجوم الإجرامي في الحرب الاخيرة. يضيف الجهاز الدبلوماسي لبلادنا: إن أمريكا، بصفتها أكبر داعم للكيان الصهيوني المحتل والمجرم، الذي قتل أكثر من 65 ألف شخص بريء، معظمهم من النساء والأطفال، في أقل من عامين فقط، وبصفتها حكومةً تُعدّ العنصرية والتمييز العنصري جزءًا لا يتجزأ من ثقافتها الحاكمة والسياسية، لا تملك أي صلاحية للتعليق على المفاهيم السامية لحقوق الإنسان.

وتوضح وزارة خارجية جمهورية إيران الإسلامية: إن الشعب الإيراني الواعي سيحكم على ادعاءات السياسيين الأمريكيين بشأن حقوق الإنسان في ضوء أعمالهم الاحتيالية والإجرامية في جميع أنحاء العالم، وخاصة في منطقة غرب آسيا، ولن ينسى أو يتسامح أبدًا مع الجرائم الوحشية والتدخلات غير القانونية والمستمرة للنظام الأمريكي الحاكم ضد بلدنا.