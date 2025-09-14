استشهاد 70 فلسطينيا بقطاع غزة بغارات صهیونية

في إطار العملية العسكرية التي ينفذها جيش الاحتلال على أحياء الشيخ رضوان وجباليا النزلة، قتلت الغارات الإسرائيلية 70 فلسطينيا وأصابت العشرات في قطاع غزة منذ فجر الیوم السبت، بينهم 56 في مدينة غزة وحدها.

فقد استهدفت الغارات منازل سكنية وأبراجا تؤوي نازحين، إضافة إلى مدارس وخيام مكتظة بالمدنيين.

وقال مصدر فلسطيني: إن جيش الاحتلال شن أكثر من 18 غارة استهدفت مدارس تؤوي نازحين وخيام إيواء ومنازل مأهولة، بعد أن طلب من سكان بعضها الإخلاء تمهيدا لقصفها.

كما قصف منازل في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة ودمر مدرسة تضم نازحين و16 بناية سكنية منذ ساعات الصباح، ما أدى إلى نزوح مئات العائلات إلى الشوارع في ظل غياب أماكن للإيواء والحماية بفعل القصف المتواصل.

وأفادت مصادر محلية أن مئات الفلسطينيين نزحوا من مدينة غزة باتجاه منطقة المواصي غرب خان يونس جنوبي القطاع، وسط ظروف إنسانية بالغة القسوة، فيما اضطرت بعض العائلات إلى العودة مجددا إلى غزة لعدم توفر أماكن مناسبة للنزوح في الجنوب.

في سياق متصل، فجّر جيش الاحتلال عبوات ناسفة (ريبورتات مفخخة) في مناطق شرق حي الشيخ رضوان، ما أدى إلى تدمير كامل لعدد من المنازل والمباني السكنية بفعل قوة الانفجارات.

تنديدات أممية ودولية

يذكر أنه في 3 سبتمبر (أيلول) الجاري، أطلق جيش الاحتلال عملية عسكرية باسم "عربات جدعون 2" لاحتلال مدينة غزة بالكامل، ما أثار انتقادات واحتجاجات داخل الكيان، خوفا على حياة الأسرى والجنود.

وأفادت مصادر محلية أن مئات الفلسطينيين نزحوا من مدينة غزة باتجاه منطقة المواصي غرب خان يونس جنوبي القطاع، وسط ظروف إنسانية بالغة القسوة، فيما اضطرت بعض العائلات إلى العودة مجددا إلى غزة لعدم توفر أماكن مناسبة للنزوح في الجنوب.

في حين تصاعدت التنديدات الأممية والدولية، وسط تحذيرات المنظمات الدولية الإنسانية من كارثة تحدق بالمدينة وسكانها، وسط تردي الأوضاع وتفاقم المجاعة في القطاع.