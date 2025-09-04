النص الأصلي
القوات اليمنية : استهدفنا هيئة أركان العدو الصهيوني وميناء أسدود ومحطة كهرباء ومطار اللد

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ 5 عمليات عسكرية نوعية استهدفت مبنى هيئة أركان الاحتلال الإسرائيلي، ومحطة كهرباء الخضيرة، ومطار اللد في يافا المحتلة، وميناء أسدود، وسفينة "MSC ABY" شمالي البحر الأحمر؛ باستخدام عدد من الطائرات المسيرة وصاروخ مجنح.
تأريخ النشر: 03 September 2025

وقال المتحدّث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، في بيان له، أن "سلاح الجو المسيّر نفّذ 4 عمليات بطائرات من نوع صماد 4، استهدفت الأولى مبنى هيئة الأركان في يافا، فيما استهدفت العمليات الثلاث الأخرى، محطة كهرباء الخضيرة، ومطار اللد، وميناء أسدود"؛ مؤكداً إصابة جميع الأهداف بنجاح.

كما نفذ سلاح الجو والقوة الصاروخية عملية مشتركة ضد السفينة "MSC ABY" لانتهاكها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة وارتباطها بالعدو الإسرائيلي، باستخدام طائرتين مسيرتين وصاروخ مجنح، وتمت إصابتها بشكل مباشر.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية، بأن هذه العمليات تأتي في إطار استمرار دعم وإسناد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عنه، وانتقاماً لجرائم الإبادة الجماعية وتجويع المدنيين التي يرتكبها العدو الإسرائيلي هناك.

