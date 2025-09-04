استشهاد 330 شخصا بسبب المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة

أعلن مدير مستشفى الأطفال في مجمع ناصر الطبي، الدكتور "أحمد الفرا"، عن استشهاد 330 شخصا، بالمجاعة وسوء التغذية، بينهم 125 طفلا في قطاع غزة.

وقال مدير مستشفى الأطفال في مجمع ناصر الطبي إن استهداف مجمع ناصر لن يكن الأول ولا الأخير، مضيفا: إن الاحتلال الصهيوني كان ينوي القتل في استهدافه مجمع ناصر واختار ذريعة الكاميرا.

وأعلن الدكتور أحمد الفرا استشهاد 330 شخصا، بالمجاعة وسوء التغذية بينهم 125 طفلًا.

وقال إن الفايروس المنتشر في قطاع غزة أقرب ما يكون لمتحور كورونا، مضيفا: إن سوء التغذية ونقص المناعة لدى الأطفال عوامل مفاقمة للأمراض.

وأوضح أن الفايروس المنتشر في القطاع يحمل أعراض الإنفلونزا.

وتابع قائلا أننا نعاني من غياب أجهزة التبخير المعالجة بسبب غياب الكهرباء، وقال: إن الأطفال يعانون من الأرق بسبب الخوف من أصوات التفجيرات.

وصرح أن الجيش الذي يدعي أنه الأكثر الأخلاقية يقتل الأطفال بالتجويع، مضيفا: على العالم أن يتحرك لوقف الإبادة في القطاع.