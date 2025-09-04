بحضور بزشکیان و رؤساء الدول؛ الصين تستعرض قوتها العسكرية في عرض عسكري

وحضر "مسعود بزشکیان" العرض العسكري للقوات المسلحة الصينية، اليوم الأربعاء، إلى جانب قادة أكثر من 25 دولة أخرى والذي أقيم بمناسبة الذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية.

کما شهد المراسم عرض أحدث المعدات والأسلحة للجيش الصيني.

وانطلقت قمة منظمة شنغهاي للتعاون يوم الأحد في تيانجين؛ كما شارك الرئيس مسعود بزشكيان في قمتي منظمة شنغهاي للتعاون و"شنغهاي بلس"، اللتين عُقدتا بحضور مسؤولين وقادة من أكثر من 30 دولة ومنظمة دولية.

يذكر أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية عضو رسمي في منظمة شنغهاي للتعاون منذ 4 اعوام. والأعضاء الدائمون الآخرون في المنظمة هم الصين والهند وكازاخستان وقيرغيزستان وباكستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان وبيلاروسيا. كما ان منغوليا عضو بصفة مراقب، بالإضافة إلى شركاء الحوار في المنظمة وهم أرمينيا وأذربيجان وكمبوديا ونيبال وسريلانكا وتركيا والمملكة العربية السعودية وقطر ومصر والكويت وجزر المالديف وميانمار والإمارات العربية المتحدة والبحرين.