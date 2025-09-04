النص الأصلي
قاليباف: على الحكومات الإسلامية أن تتخذ خطوات عملية لوقف آلة القتل الصهيونية

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف أن على المسلمين إدانة الإبادة الجماعية في غزة بصوت واحد وموحد ودون تردد، وقال: "يجب على الحكومات الإسلامية، بعد شعوبها، أن تتخذ إجراءات عملية لوقف آلة القتل الصهيونية".
رمز الخبر: ۷۱۸۳۷
تأريخ النشر: 03 September 2025

هنأ قاليباف حلول أسبوع الوحدة في اجتماع مجلس الشورى الإسلامي العلني اليوم (3 سبتمبر) وفي كلمة ألقاها مضيفًا: "إن هذه الأيام، التي تُزيّنها ذكرى مولد نبي الرحمة، حضرة محمد (صلى الله عليه وسلم)، تُذكّر برسالة النبي الأكرم (صلى الله عليه وسلم) في بناء مجتمع قائم على الإيمان والعقلانية والمحبة، وتدعو المسلمين إلى التعاطف والوحدة".

وقال رئيس مجلس الشورى الإسلامي: "إن أسبوع الوحدة والمولد المبارك للنبي الأكرم (صلى الله عليه وسلم) فرصة لإعادة قراءة الرسالة الأساسية للإسلام، وهي الأخوة والأخلاق والعدل. وفي ضوء اسم وذكرى نبي الإسلام (صلى الله عليه وسلم)، يجب على الأمة الإسلامية أن تعتمد على القواسم المشتركة وأن تتوحد في وجه الأعداء".

ووصف الوحدة بأنها ليست تكتيكا سياسيا بل ضرورة دينية واستراتيجية من أجل شرف الأمة الإسلامية والتغلب على الأعداء، وأضاف: اليوم يجب أن يبرز المثال الرئيسي للوحدة في النضال ضد الكيان الصهيوني باعتباره الشر الأكبر.

