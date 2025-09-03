القوات اليمنية تعلن ضرب سفينة نفطية صهيونية شمالي البحر الأحمر بصاروخ باليستي

وقال المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع، في بيان مصور اليوم الإثنين، إن القوات نفذت عملية عسكرية استهدفت سفينة SCARLET RAY النفطية الصهيونية شمالي البحر الأحمر، كاشفاً أن العملية نفذت بصاروخ باليستي إسناداً لغزة.

وأكد سريع أن العملية البحرية "أدت إلى إصابة السفينة الصهيونية بشكل مباشر".

وأعاد التأكيد على أن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بنصرة الشعب الفلسطيني من خلال منع الملاحة الصهيونية والسفن المتجهة لموانئ فلسطين المحتلة، وكذلك مستمرة بقصف أهداف العدو الصهيوني في فلسطين المحتلة.

وقال سريع: "عملياتنا لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أفادت أمس الأحد، بأن سفينة صهيونية أبلغت عن "سقوط جسم مجهول بالقرب منها وصدور دوي انفجار قوي" في البحر الأحمر على بعد 40 ميلاً جنوب غربي ينبع السعودية.