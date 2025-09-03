الرئيس الايراني يشرح إنجازات حضوره قمة شنغهاي

أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان أن حضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون أتاح فرصةً جيدةً للقاء رؤساء دولٍ مختلفةٍ والتحدث معهم، والسعي نحو التعددية.

الرئيس الإيراني، الذي زار تيانجين، الصين، لحضور القمة الخامسة والعشرين لمنظمة شنغهاي للتعاون، أشار صباح اليوم (الثلاثاء، 2 سبتمبر/أيلول) أثناء سفره بالقطار إلى بكين، إلى إنجازات هذه الرحلة وقال: "إن قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي عُقدت مثلت فرصةً جيدةً للغاية لنا للقاء رؤساء الدول الأعضاء في هذه المنظمة والتحدث معهم. في منظمة شنغهاي بلس التي أُنشئت، وصل عدد الدول الأعضاء إلى أكثر من 20 دولة".

وأضاف: "على هامش هذه القمة، أجرينا محادثاتٍ مع بعض رؤساء الدول. كما عقدنا اجتماعًا خاصًا مع عددٍ منهم. بالإضافة إلى ذلك، تم خلال هذه المحادثات التنسيق لإقامة تفاعلاتٍ بين الدول، والاحتجاج على الأحادية، والسعي نحو التعددية، كما ناقشنا وتفاوضنا من أجل تشكيل نظام عالمي قائمة على العدل والإنصاف والحق، والاعتراف بسيادة جميع الدول، كبيرها وصغيرها".

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن هذه المحادثات ستؤدي إلى تفاعلات في معظم المجالات وجوانب مشتركة بين الدول في المجالات التقنية والاقتصادية والعلمية والفنية والصناعية. ونسعى جاهدين لتفعيل ذلك. ونعمل على تطوير صناعة السكك الحديدية في البلاد. وسنتفاوض لربط جميع مسارات البلاد بالسكك الحديدية والقطارات؛ لأنها أقل تكلفة وأقل تلويثًا للبيئة، وتحمل حمولات أكبر.

وأكد قائلاً: إذا استطعنا إنشاء مثل هذا الإطار، فسنتمكن من التحكم في حركة المرور والمضي قدمًا نحو التنمية. يجب أن نكون قادرين على إنشاء شبكة سكك حديدية في البلاد.