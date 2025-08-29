اشار وزير الخارجية الايراني، عباس عراقجي ان اتجاه الدول الاوروبية لتفعيل "آلية الزناد" غير مبررة وتفتقر إلى أي أساس قانوني، مؤكدا ان ايران سترد بشكل مناسب على الإجراء غير القانوني وغير المبرر بما يحفظ ويؤمن حقوقنا ومصالحنا الوطنية.

عراقجي: ايران سترد على الاجراء الأوروبي غير القانوني المتمثل بتفعيل "آلية الزناد"

جرى اتصال بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي ووزراء خارجية "الترويكا" الأوروبية حول تفعيل "آلية الزناد".

وقال عراقجي لوزراء "الترويكا" الأوروبية: نعدّ الخطوة الأوروبية في اتجاه تفعيل "آلية الزناد" غير مبررة وتفتقر إلى أي أساس قانوني.

واكد عراقجي ان إيران تحلّت بأداء مسؤول وقائم على حسن النية في الالتزام بالدبلوماسية لحل القضايا المتعلقة بالملف النووي.

واضاف وزير الخارجية الايراني: سنرد بشكل مناسب على الإجراء غير القانوني وغير المبرر بما يحفظ ويؤمن حقوقنا ومصالحنا الوطنية.

واكد عراقجي على جدية إيران في الدفاع عن مصالحها وفقاً للقانون الدولي ومعاهدة حظر الانتشار.

واعرب عراقجي عن امله في أن تعدل الدول الأوروبية الثلاث هذا التحرك الخاطئ خلال الأيام المقبلة من خلال اعتماد نهج مسؤول وواقعي.