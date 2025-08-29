النص الأصلي
الخارجية الايرانية: طهران ترفض رفضا قاطعا وتدين الاخطار غير القانوني الذي قدمته الترويكا الأوروبية

تأريخ النشر: 28 August 2025

اكدت الخارجية الايرانية في بیانا لها مساء اليوم الاربعاء، ان طهران ترفض رفضاً قاطعاً وتدين الإخطار غير القانوني الذي قدّمته فرنسا وألمانيا وبريطانيا حول القرار 2231، مشددة على ان الإجراء غير المبرر يتعارض مع آلية فض النزاعات (DRM).

واضاف البيان: آلية تسوية النزاعات المنصوص عليها في الاتفاق النووي عام 2015 جزء أساسي ولا يتجزأ من هذا الإطار.

واكدت الخارجية الايرانية ان قرار الثلاثي الأوروبي سيُقوّض عملية التفاعل والتعاون الجارية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

واضاف البيان، ان اللجوء إلى ما يسمى بآلية "سناب باك" من دون اتباع الإجراءات القانونية يقوّض الثقة في قرارات مجلس الأمن ويعرّض السلام والأمن الدوليين للخطر.

