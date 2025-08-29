الصمت على قتل الصحفيين ظلمٌ / ضرورة تشكيل منصة عالمية للإعلاميين

"يعيش الصحفيون في جحيم غزة"، هي الجملة التي قالها إسماعيل ثوابتة، مدير مكتب غزة الإعلامي، في مقابلة مع وكالة مهر. وصل عدد الصحفيين الشهداء في غزة اليوم إلى 244. هؤلاء الصحفيون، الذين يؤدون مهمتهم في عكس قمع الشعب الفلسطيني وكشف جرائم الكيان الصهيوني بكل ما أوتوا من قوة، يُقتلون يوميًا بنيران المحتلين مباشرة.

ووفقًا لآخر التقارير، كان أربعة صحفيين من بين القتلى في الغارة الجوية الإسرائيلية على الطابق الرابع من مستشفى ناصر في خان يونس، غزة. لم يقتصر هذا الهجوم على إزهاق أرواح هؤلاء الصحفيين فحسب، بل يُظهر أيضًا عمق المأساة المستمرة منذ أن بدأت إسرائيل إبادة الفلسطينيين في قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

صرحت "فوليا أوزتورك"، مراسلة الحرب ومذيعة قناة CNN التركية البارزة، في مقابلة مع وكالة مهر بشأن مقتل الفلسطينيين والإعلاميين في غزة: "استهدف الكيان الصهيوني زملاءنا مرة أخرى بهجومه على مستشفى ناصر. إن هجمات إسرائيل على الصحفيين والمدنيين متعمدة تمامًا".

وفي إشارة إلى الوعي العالمي بمآسي غزة، أكدت أوزتورك: "بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، اتحدت جميع شعوب العالم ضد إسرائيل. شعوب الدول الأوروبية كإيطاليا وفرنسا والنمسا، وحتى الولايات المتحدة، وهو ما لم نتوقعه، أصبحت الآن مدافعة عن حقوق شعب غزة. علينا نحن الصحفيين أن نقف أيضًا ضد وحشية هذا الكيان وقتله". وأضاف: "أعتقد أن إسرائيل وبنيامين نتنياهو سيُحاكمان، لأننا نشهد أيضًا وضعًا حرجًا في الأراضي المحتلة. هناك انقسامات خطيرة حاليًا؛ الجنود في حالة سيئة ولا يرغبون في الخدمة العسكرية. هناك احتجاجات مستمرة في الداخل، وهذه الأزمة الاجتماعية ستتفاقم".

وأكدت: "لا يمكن لإسرائيل أن تكتم صوت الحقيقة بقتل الصحفيين. لا يمكنها منع الحقيقة من الظهور في غزة. يدّعون (إسرائيل) أنهم يحاربون معاداة السامية، ولكن نتيجة للمجازر التي ارتكبوها، ازدادت معاداة السامية في جميع أنحاء العالم".

وفي إشارة إلى عزلة الصهيونية في المجتمع الدولي، تابعت أوزتورك: "بغض النظر عن البلد الذي يذهب إليه الصهاينة، فإنهم يواجهون دائمًا ردود فعل سلبية من شعب ذلك البلد، وهذه ردود فعل تتزايد. زملاؤنا وأطفالنا يُقتلون في غزة. لا نعرف حتى العدد الدقيق للقتلى؛ يأمل آلاف الناس أن تنتهي هذه الإبادة الجماعية. أعتقد أن إسرائيل ستُحاكم محاكمة عادلة". أكد أوزتورك على دعم الصحفيين للإعلاميين في غزة، قائلاً: "دعونا نواصل رفع أصواتنا واحتجاجنا. صحيح أننا نشعر بالحزن والعجز، لكن الصمت على استشهاد الناس والصحفيين في غزة هو أكبر قلة ضمير. دعونا لا نصمت ونواصل الوقوف في وجه هذه الإبادة الجماعية".

وأضافت: "لقد وقعت أحداث مأساوية عديدة منذ السابع من أكتوبر وما زالت مستمرة. لقد فشلت سياسة بعض الدول الإسلامية تجاه قضية غزة، فرغم اتساع رقعة جغرافيتها الإسلامية، لم نتمكن للأسف من التوحد. كما لم ننجح في حماية مواطنينا في غزة".

وأضافت الصحفية التركية: "هناك أناسٌ ذوو قيمة عالية في غزة. لطالما سعت تركيا وإيران إلى الوقوف إلى جانب هؤلاء الناس، وظلتا صوت الشعب الفلسطيني. لكن هذا لا يكفي. إن دعم فلسطين يتطلب وحدة جميع الدول الإسلامية. ولكن كما قلت، فشلت سياسة بعض الدول الإسلامية". أكد أوزتوك: "تجاوز عدد الصحفيين الذين استشهدوا في غزة 240 صحفيًا.

وأكدت: إسرائيل تتعمد قتل الصحفيين؛ أي أنها تستهدفهم بشكل مباشر. هؤلاء الصحفيون لم يُقتلوا بشظايا في هجوم، بل أُطلق عليهم النار مباشرةً". وأضاف أوزتوك: "إذن، ما العمل حيال هذا الوضع؟ ليس العالم الإسلامي وحده، بل جميع الصحفيين حول العالم يجب أن يتحدوا. نعم، العالم الإسلامي مهم، لكن يجب أن نشكل منصة مع زملائنا الصحفيين والصحفيين والعاملين في هذه المهنة حول العالم، وأن نكون صوت غزة.

وختمت بقولها: ليس صحفيًا واحدًا أو اثنين، بل آلاف، عشرات الآلاف من الصحفيين يجب أن يتحدوا. إذا لزم الأمر، يجب أن ننظم مظاهرات في مصر، وعلى حدود غزة، وفي الأراضي المحتلة. يجب أن نمارس ضغطًا شديدًا للغاية. لم نصل بعد إلى هذه الوحدة، وعلينا أن نسعى جاهدين لتحقيقها".