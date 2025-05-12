انطلاق الجولة الرابعة من المحادثات الإيرانية الأميركية غيرالمباشرة

انطلقت قبل دقائق الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في مسقط، بوساطة سلطنة عمان.

قبل انطلاق الجولة الثانية من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة، زار وزير خارجية بلادنا إلى روسيا. وأعلن عراقجي أن هدف هذه الزيارة هو تسليم رسالة مكتوبة من قائد الثورة الاسلامية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وخلال زيارته إلى موسكو، التقى رئيس السلك الدبلوماسي لبلادنا مع بوتين، وأجرى معه محادثات مفصلة وجيدة للغاية في جميع المجالات، بما في ذلك القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، بينما نقل رسالة قائد الثورة اليه.

بعد الجولة الثانية من المحادثات، نشر وزير خارجية بلادنا السيد عباس عراقجي منشورا على صفحته الشخصية وكتب: "إن الأجواء الإيجابية نسبيا في روما أدت إلى تقدم في مبادئ وأهداف الاتفاق المحتمل..لقد أوضحنا كيف أن الاتفاق النووي لم يعد كافيا بالنسبة للعديد من الإيرانيين. بالنسبة لهم، ما تبقى من خطة العمل الشاملة المشتركة هو فقط "الدروس المستفادة". أنا شخصيا أميل إلى الموافقة على هذا الرأي.. ستبدأ المناقشات بين الخبراء في الأيام المقبلة بهدف دراسة التفاصيل وبعد ذلك سنكون في وضع أفضل للحكم. وفي الوقت الراهن، ربما يكون التفاؤل مبررا، ولكن بحذر شديد".