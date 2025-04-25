النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۵مشاهدات
‍ پ

عراقجي يتوجه إلى مسقط لعقد الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية عن توجه وزير الخارجية إلى مسقط للمشاركة في الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة.
رمز الخبر: ۷۱۳۰۵
تأريخ النشر: 25 April 2025

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في تصريح صحفي، أن وزير الخارجية السيد عباس عراقجي سيتوجه مساء الجمعة إلى مسقط على رأس وفد دبلوماسي وفني لإجراء محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة.

وفي إشارة إلى التفاهم بين الجانبين لعقد اجتماع فني - خبراء بالتزامن مع حضور كبار المفاوضين من البلدين، قال بقائي: "بناء على التخطيط الذي وضعه المضيف العماني والاتفاق بين إيران والولايات المتحدة، ستعقد اجتماعات الخبراء والمحادثات غير المباشرة بين وزير خارجية بلادنا والممثل الخاص للرئيس الأمريكي يوم السبت".

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن التقدم في المحادثات يتطلب من الجانب الآخر إظهار حسن النية والجدية والواقعية، وأكد أن وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع الأخذ في الاعتبار السجلات والتجارب السابقة، سيعدل كل خطوة من خطواته وفقًا لسلوك الجانب الآخر ولن يدخر جهدًا لدعم الحقوق والمصالح المشروعة للشعب الإيراني.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
ترامب: الأمور تسير بشكل جيد مع إيران
أمريكا: انصار الله يسقطون 7 مسيرات أمريكية بقيمة 200 مليون$ خلال 6 أسابيع
تبادل لإطلاق النار بكشمير وباكستان تحذر الهند من "مغامرة متهورة"
عراقجي يتوجه إلى مسقط لعقد الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة
بقائي ينتقد استمرار حصار غزة وتصعيد اعتداءات الاحتلال على اللاجئين
الولايات المتحدة تحدد رئيس فريقها الفني للتفاوض مع إيران
قائد الثورة: شعب غزة ولبنان بمقاومتهم يعملون في خط واحد مع أئمة المعصومين(ع)
العميد صباحي فرد: منظومة الدفاع المحلي دون الاعتماد على الخارج مدرج على جدول الأعمال
ما حقيقة تحضيرات القوات الأمريكية للانسحاب من سوريا؟
عراقجي للترويكا الاوروبية: اقترح الدبلوماسية مجددا والكرة في ملعبكم