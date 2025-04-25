أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية عن توجه وزير الخارجية إلى مسقط للمشاركة في الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة.

عراقجي يتوجه إلى مسقط لعقد الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في تصريح صحفي، أن وزير الخارجية السيد عباس عراقجي سيتوجه مساء الجمعة إلى مسقط على رأس وفد دبلوماسي وفني لإجراء محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة.

وفي إشارة إلى التفاهم بين الجانبين لعقد اجتماع فني - خبراء بالتزامن مع حضور كبار المفاوضين من البلدين، قال بقائي: "بناء على التخطيط الذي وضعه المضيف العماني والاتفاق بين إيران والولايات المتحدة، ستعقد اجتماعات الخبراء والمحادثات غير المباشرة بين وزير خارجية بلادنا والممثل الخاص للرئيس الأمريكي يوم السبت".

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن التقدم في المحادثات يتطلب من الجانب الآخر إظهار حسن النية والجدية والواقعية، وأكد أن وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع الأخذ في الاعتبار السجلات والتجارب السابقة، سيعدل كل خطوة من خطواته وفقًا لسلوك الجانب الآخر ولن يدخر جهدًا لدعم الحقوق والمصالح المشروعة للشعب الإيراني.