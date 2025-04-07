نائب رئيس البرلمان يشيد بموقف فنزويلا المناهض للاستكبار ودعمها لإيران

قال إبراهيم رضائي للصحفيين بشأن لقاء الوفد البرلماني الإيراني مع نائبة رئيس مجلس النواب الفنزويلي على هامش القمة الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي التي تستضيفها طشقند: أشاد الوفد البرلماني الإيراني برئاسة حميد رضا حاجي بابايي نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني بمواقف فنزويلا المناهضة للاستكبار ودعمها للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المحافل الدولية، وأشار إلى المواقف والتوجهات المشتركة للبلدين، خاصة فيما يتعلق بالكيان الصهيوني ودعم فلسطين.

وأضاف: أشار نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي إلى المفاوضات مع الأميركيين، وقال إن إيران اختبرت الولايات المتحدة مرات عديدة وفي كل مرة كان الطرف الآخر يرفض. لقد رفضنا بالفعل طلب أمريكا للمفاوضات المباشرة لأننا لا نثق بالأميركيين ولم يوفوا بوعدهم في الاتفاق النووي.

وأوضح رضائي: أكد حاجي بابايي في هذا اللقاء أنه إذا قبلنا المفاوضات غير المباشرة فإن ذلك من أجل ضمان الأمن الإقليمي. لأن الأميركيين يسعون إلى زعزعة الأمن الإقليمي. ولكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تسعى دائماً إلى الأمن والاستقرار في المنطقة، وإذا أرادت أميركا أن تفعل شيئاً شريراً فإنها ستندم عليه بالتأكيد.

أمريكا تسعى لنهب الموارد الطبيعية للدول

وفيما يتعلق بتصريحات السيدة برس، نائبة رئيس البرلمان الفنزويلي، في اللقاء، قال: "إنها أشارت إلى الصداقة والعلاقات العميقة بين البلدين، وأعربت عن ارتياحها لانتخاب السيد بزشكيان، وأشادت بذكرى الشهيد رئيسي، وأكدت على ضرورة السعي للحفاظ على مسار الصداقة بين البلدين".

وأضاف رضائي: إن السيدة برس أشادت بالأنشطة المناهضة للصهيونية التي تقوم بها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأكدت أن فنزويلا تدعم أنشطة إيران في مجال القضية الفلسطينية. وأشارت أيضًا إلى الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الإرهابي الإسرائيلي في غزة وأكدت على دعم الشعب الفنزويلي لفلسطين وإيران.

وقال رضائي: "أكدت أن الأميركيين يسعون إلى نهب الموارد الطبيعية للدول بما في ذلك إيران وفنزويلا، ونحن نقف ضدهم، وإيران تلعب دورا مؤثرا كحليف قوي في هذا الصدد، وأميركا الآن أضعف من أي وقت مضى". ولذلك يجب علينا أن نبذل جهودا مشتركة ضد هذا العدو للإنسانية.