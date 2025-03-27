إستشهاد الناطق باسم حركة حماس‌ "عبد اللطيف القانوع" في قصف على جباليا

اغتالت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر الخميس، الناطق باسم حركة حماس، الدكتور عبد اللطيف القانوع، في قصف على جباليا شمال غزة.

ووفق "المركز الفلسطيني للإعلام"، قالت مصادر محلية: إن طائرات الاحتلال قصفت خيمة كانت تأوي الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع ما أدى إلى استشهاده.

وخلال حرب الإبادة على قطاع غزة، اغتالت قوات الاحتلال العديد من القيادات السياسية والإعلامية والنقابية في قطاع غزة، إلى جانب قتلها عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين.

وانضم عبد اللطيف القانوع (مواليد 1981) لصفوف حركة حماس مطلع انتفاضة الأقصى عام 2000، وانخرط في الكتلة الإسلامية داخل المدرسة، وكان من كوادر الكتلة الإسلامية في الجامعة الإسلامية، وانتخب عضوا في مجلس طلبتها، ثم رئيسا للمجلس.

كما انتخب القانوع رئيسا للكتلة الإسلامية داخل الجامعة عام 2006.

عمل الشهيد القانوع بعد تخرجه من الجامعة في مكاتب حركة حماس الإعلامية في شمال قطاع غزة، وأصبح مديرا إعلاميا للحركة في مكتبها في شمال قطاع غزة عام 2007، ثمَّ ناطقا إعلاميا في محافظة الشمال عام 2007، ثم ناطقا إعلاميا باسم حركة حماس منذ 2016.

ومنذ استئناف الاحتلال عدوانه على قطاع غزة فجر الثلاثاء 18 مارس الجاري، استشهد أكثر من 800 مواطن، وأصيب أكثر من 1660 آخرين معظمهم من الأطفال والنساء.

ويرتكب الاحتلال إبادة جماعية في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 163 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.