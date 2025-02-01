أشار نائب الرئيس الإيراني للشؤون الإستراتيجية إلى أن خطة "مودة" و خطة "هرمز للسلام" تؤكدان روح السلام التي تتبناها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقال: "الجمهورية الإسلامية هي الحكومة الوحيدة في الـ 220 سنة الماضية والتي لم تفقد حتى شبرًا واحدًا من أراضيها.

الجمهورية الإسلامية هي الحكومة الوحيدة خلال الـ 220 سنة الماضية والتي لم تخسر حتى شبرًا واحدًا من الأراضي الإيرانية

وفي مقابلة حصرية مع "تابناك"، قال نائب الرئيس الإيراني للشؤون الإستراتيجية رداً على سؤال حول دور إيران كواحدة من القوى الإقليمية الكبرى في خلق السلام الإقليمي: "إيران، كدولة كبرى في المنطقة، أرادت دائمًا السلام والتعاون في المنطقة. وخاصة اليوم، عندما تشعر أنها قادرة على الوقوف على قدميها وتستطيع التصدي والدفاع عن نفسها ضد أي تهديد دون أي دعم خارجي، بالاعتماد على شعبها وقوتها الداخلية. تريد إيران أن تظهر للعالم أنها ليست قطعة سهلة لأحد".

وأضاف: "إننا في الواقع نَدين بهذا الحدث للثورة والجمهورية الإسلامية". إن الجمهورية الإسلامية هي الحكومة الوحيدة منذ 220 عاماً لم تخسر شبراً واحداً من الأراضي الإيرانية، وهذا يعتبر قدرة عظيمة. إن هذه الدولة القوية والكبيرة تريد علاقات مبنية على الاحترام المتبادل والفرصة مع دول المنطقة".

وأضاف وزير الخارجية السابق: "إن خطة مودة نشأت أيضًا من نفس هذا الموقف. هذا بالطبع رأيي الشخصي، ولكن بناء على تجربتي فإن هذا النهج كان مبنياً على السياسة الثابتة للجمهورية الإسلامية. وقد تم التأكيد على هذه القضية منذ الحرب المفروضة وحرب الناقلات في رسالة الدكتور ولايتي إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وتم التأكيد عليها مراراً وتكراراً منذ ذلك الحين".

واختتم نائب الرئيس الإيراني للشؤون الإستراتيجية حديثه قائلاً: "إن خطة هرمز للسلام التي قدمها الدكتور روحاني تندرج أيضاً ضمن هذا الإطار، مثل الخطط الأخرى التي تم اقتراحها من أجل السلام والاستقرار الإقليمي".