بزشكيان: تعزيز التعاون الثنائي سيجعل إيران وأذربيجان شريكتين استراتيجيتين

في إشارة إلى الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين البلدين، قال الرئيس في اللقاء مع نائب رئيس وزراء جمهورية أذربيجان: إن استمرار وتعزيز مستوى التعاون سيجعل إيران وأذربيجان شريكتين استراتيجيتين.

التقى مسعود بزشكيان مع شاهين مصطفاييف نائب رئيس وزراء جمهورية أذربيجان الذي سافر إلى طهران على رأس وفد للمشاركة في اجتماع اللجنة المشتركة السادس عشرة للتعاون الاقتصادي بين إيران وأذربيجان.

ووصف العلاقات بين البلدين بأنها أخوية وودية وقائمة على روابط الدين والقرابة وقال: إن العلاقات الودية بين البلدين وشعبي إيران وأذربيجان تتجاوز الحدود الجغرافية وهذه العلاقات ستستمر دائما.

ولفت بزشكيان إلى المكانة الخاصة لجمهورية أذربيجان في السياسة الخارجية لجمهورية إيران الإسلامية، وقال: اننا نعتبر تطوير العلاقات والتفاعلات مع دول الجوار والبلدان الإسلامية، من السياسات الرئيسية في البلاد، وانطلاقا من ذلك فإن علاقتنا مع جمهورية أذربيجان تحظى بأهمية خاصة، ونعمل على توسيعها في كافة المجالات.

ونوه بزشكيان بالاتفاقات المبرمة والمشاريع المشتركة في مجالات التجارة والطاقة والنقل بين ايران واذربيجان والتي دخلت حيز التنفيذ؛ مؤكدا بأن استمرار وتعزيز مستوى هذه التعاون الثنائي سيجعل من جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية أذربيجان شركاء استراتيجيين لبعضهما الاخر.

من جانبه، عبّر نائب رئيس الوزراء الاذربيجاني عن سعادته بلقاء الرئيس بزشكيان، ونقل اليه تحيات رئيس جمهورية أذربيجان "إلهام علييف".

واشاد مصطفى يوف، في هذا اللقاء، بنهج التعامل والوفاق الذي يعتمده الرئيس بزشكيان خاصة مع دول الجوار الايراني، واكد بان "جمهورية أذربيجان لم تدخر جهدا على مدى العقود الماضية، في سياق توسيع العلاقات مع جمهورية إيران الإسلامية.

واضاف نائب رئيس الوزراء الاذربيحاني مخاطبا الرئيس الايراني : إن التغييرات الهامة التي شهدناها خلال فترة رئاستكم القصيرة، تبشر بمستقبل واعد للعلاقات بين البلدين والمنطقة.