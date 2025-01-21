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مستشار الأمن القومي في الحكومة الأمريكية الجديدة: سياسة ترامب تجاه إيران ستتضح في فبراير

قال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض في الحكومة الثانية لدونالد ترامب في حديثه لشبكة "سي بي اس" إن سياسة الحكومة الجمهورية تجاه إيران ستتضح في شهر فبراير.
رمز الخبر: ۷۰۸۹۵
تأريخ النشر: 20 January 2025

زعم "مايك والتس"، في رده على سؤال حول موقف الرئيس المنتخب للولايات المتحدة تجاه إيران وإمكانية دعمه لخيارات محتملة لهجوم الكيان الصهيوني على المنشآت النووية الإيرانية، والتي تتطلب أسلحة ودعمًا من هذا البلد، أن إيران في موقف دفاعي بسبب إدارة نتنياهو والإسرائيليين.

وأشار إلى الهجمات التي شنها الكيان الصهيوني على حماس وحزب الله، وكذلك سقوط حكومة بشار الأسد، مدعيًا أن الوقت قد حان لاتخاذ قرار بشأن إيران. وأضاف: "سنتخذ هذا القرار خلال الشهر المقبل".

تأتي تصريحات مايك والتس في وقت زعمت فيه شبكة بلومبرغ الاقتصادية مؤخرًا، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن هناك توافقًا عامًا بين المستشارين الرئيسيين لترامب لإحياء استراتيجية الضغط الأقصى الكامل ضد إيران. ومن المقرر أن تبدأ هذه الاستراتيجية في فبراير مع حزمة عقوبات كبيرة تستهدف اللاعبين الرئيسيين في صناعة النفط الإيرانية.

كما أعرب والتس في هذه المقابلة عن تفاؤله بشأن قدرة حكومة ترامب على الوساطة في اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية كجزء من "معاهدات إبراهيم".

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مستشار الأمن القومي في الحكومة الأمريكية الجديدة: سياسة ترامب تجاه إيران ستتضح في فبراير
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